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Le BVB discute en interne d’un transfert de Younes Ebnoutalib et ne serait pas seul sur le dossier.

Selon Sport Bild, le directeur sportif Ole Book et Ebnoutalib restent en contact étroit. David Blacha, proche collaborateur de Book qui avait suivi le dirigeant de l’Elversberg à Dortmund, échangerait lui aussi régulièrement avec l’international allemand.

Ces liens pourraient se révéler précieux pour le BVB. D’après le magazine, un recrutement d’Ebnoutalib a déjà été évoqué lors de réunions consacrées à la planification de l’effectif, mais rien n’est encore concret.

Le joueur de 23 ans figurerait néanmoins sur la liste du club, qui suit sa progression. S’il continue sur sa lancée à l’Eintracht Francfort et marque régulièrement, le BVB pourrait voir en lui un futur attaquant de son effectif.

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Ebnoutalib serait mécontent à l’Eintracht Francfort

La Sport Bild voit un premier indice de la possible ouverture d’Ebnoutalib à un départ prochain de la SEG dans le fait que l’Eintracht souhaitait récemment revoir son contrat, qui court jusqu’en 2031, et augmenter son salaire de base de 1,2 million d’euros. Rien n’a toutefois été fait à ce jour.

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Cela tient peut-être aussi au fait que, selon Sport Bild, Ebnoutalib ne serait pas entièrement satisfait à Francfort. Il aurait le sentiment de ne pas être suffisamment apprécié, indique le magazine. Il serait contrarié d’être classé derrière Jonathan Burkardt dans la hiérarchie interne des attaquants et de ne pas avoir débuté quatre matches officiels, alors qu’il compte, comme Burkardt, six buts et une passe décisive en dix matches.

Getty Images

Le Bayern Munich s’intéresse-t-il aussi à Ebnoutalib pour remplacer Kane ?

Si Ebnoutalib souhaite effectivement changer de club prochainement, il voudrait absolument rester en Bundesliga, malgré l’intérêt de la Juventus Turin et de Tottenham Hotspur . Outre le BVB, le Bayern Munich suivrait également l’attaquant de 1,91 mètre, peut-être même en vue d’un transfert dès cet hiver, compte tenu de l’indisponibilité de Harry Kane et de l’absence de doublure. Le BVB pourrait toutefois avoir un avantage grâce à la relation étroite entre Book et le joueur.

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Book avait recruté Ebnoutalib pour 15 000 euros, alors tombé dans l’oubli au FC Gießen, club de Regionalliga , pour le faire venir au SV Elversberg, en deuxième division. Le joueur de 23 ans y est rapidement devenu l’un des meilleurs attaquants du championnat, avant de rejoindre la SGE en janvier 2026 contre huit millions d’euros et de devenir international allemand sous Jürgen Klopp. « Il a joué un très grand rôle dans ma carrière », a déclaré Ebnoutalib à propos de Book, qu’il considère comme le sauveur de sa carrière. Après sa première convocation en équipe d’Allemagne, il aurait immédiatement contacté Book pour le remercier.

L’Eintracht serait disposé à laisser partir Ebnoutalib contre une indemnité comprise entre 30 et 40 millions d’euros, selon Sport Bild. Reste toutefois à savoir si recruter un attaquant supplémentaire aurait du sens pour Dortmund.

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Le duo formé par Fabio Silva et Serhou Guirassy fonctionne plutôt bien cette saison. Ils totalisent déjà 14 buts et répètent régulièrement qu’ils s’entendent parfaitement lorsque l’entraîneur Niko Kovac les aligne ensemble. Le contrat de Guirassy expire en 2028. Le joueur de 30 ans envisageait déjà un départ l’été dernier et ne s’en est pas caché dernièrement.

Des discussions sur une prolongation devraient débuter dans les prochaines semaines afin de déterminer si le Guinéen souhaite prolonger une nouvelle fois à Dortmund. Si ce n’est pas le cas, les deux parties devraient se séparer cet été, compte tenu de l’approche de la fin de son contrat. Le BVB aurait alors, au plus tard, un besoin urgent de renfort.