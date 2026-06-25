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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Jusqu’à 11 000 riyals saoudiens : les billets pour le match Arabie saoudite – Cap-Vert atteignent des sommets

Cap-Vert vs Arabie saoudite
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É.-U.

« Les Verts » disputent un match décisif en Coupe du monde

Au cours des dernières heures, on a constaté une forte hausse des prix de certains billets revendus pour le match Arabie saoudite – Cap-Vert, comptant pour la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Les Saoudiens affronteront le Cap-Vert samedi à l’aube au stade NRG, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, 94 billets pour la rencontre Égypte-Arabie saoudite sont actuellement proposés sur les plateformes de revente.

Selon les catégories, ces places sont proposées entre 511 dollars (environ 1 900 riyals) et 3 040 dollars (environ 11 400 riyals).

Une victoire est impérative pour les deux formations afin d’accéder aux seizièmes de finale, sans avoir à dépendre du classement des meilleurs troisièmes.

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KSA

L’Arabie saoudite pointe à la quatrième et dernière place du groupe H avec un seul point, à une longueur de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne caracole en tête avec quatre unités.

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