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Jurriën Timber a évité dimanche à Arsenal une défaite dans le choc de Premier League face à Manchester City. Le défenseur néerlandais a égalisé à la 83e minute d'une rencontre très animée à l'Emirates Stadium : 2-2. Grâce à ce but tardif de Timber, Arsenal, leader, conserve six points d'avance sur l'équipe d'Enzo Maresca (29 contre 23).

Timber était titulaire avec Arsenal, où Mikel Arteta a préféré Ezri Konsa à William Saliba en défense. David Raya s'était remis à temps d'une blessure à l'épaule, tandis que Mikel Merino remplaçait Declan Rice, blessé. Du côté de Manchester City, Rayan Cherki ne figurait pas dans le groupe et Josko Gvardiol a été préféré à Nico O’Reilly.

Arsenal a cru ouvrir le score après moins de dix minutes par Kai Havertz, qui a marqué de près sur une passe de Christos Tzolis. Le but a toutefois été refusé pour hors-jeu, puis la rencontre a rapidement pris une tournure tendue. Riccardo Calafiori, Merino et même Arteta ont été avertis tôt dans le match par l'arbitre John Brooks.

Timber est passé près de l'ouverture du score après un quart d'heure, mais Gianluigi Donnarumma l'a repoussé au premier poteau. Le Néerlandais s'est retrouvé de nouveau au centre de l'attention peu après, lorsque Jérémy Doku a affirmé que le défenseur lui avait tiré les cheveux. La VAR a examiné l'incident, sans qu'aucune sanction soit prise.

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Après un peu plus d'une demi-heure de jeu, Timber a échappé aux conséquences d'une erreur coûteuse : après une perte de balle du Néerlandais, Gabriel a détourné au-dessus du but une frappe d'Enzo Fernández. À la 34e minute, Manchester City a néanmoins trouvé la faille. Gvardiol est entré dans la surface et a servi Erling Haaland, qui a placé le ballon dans le coin d'une seule touche, avec une grande maîtrise : 0-1.

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La réponse d'Arsenal ne s'est pas fait attendre. Après avoir manqué une belle occasion, Havertz a marqué à la 40e minute. Merino a remis de la tête un centre de Tzolis devant le but, permettant à l'Allemand de pousser le ballon de la tête dans le but vide : 1-1.

À la pause, Arteta a fait entrer Piero Hincapié à la place de Calafiori, averti, mais son équipe s'est de nouveau retrouvée menée peu après la reprise. Ayyoub Bouaddi a lancé Fernández en profondeur d'une belle passe, puis l'Argentin a conclu l'action : 1-2. Quelques minutes plus tard, Timber s'est employé jusqu'au bout pour empêcher Gvardiol d'inscrire le troisième but de Manchester City.

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Après une heure de jeu, Arteta a décidé d'intervenir avec un triple changement, faisant entrer Gyökeres, Myles Lewis-Skelly et Eberechi Eze. Le premier nommé est passé tout près de l'égalisation presque aussitôt, mais sa tête a heurté le poteau. Sur le rebond, Timber a eu une occasion idéale de faire 2-2, mais a tiré largement au-dessus.

Après que Havertz et Gyökeres ont eux aussi manqué de belles occasions, c'est Timber qui a fait exulter l'Emirates Stadium à la 83e minute. Sur un corner, le ballon a été envoyé vers le second poteau, mais Donnarumma, légèrement poussé par Gabriel, s'est complètement manqué en tentant de l'intercepter. Arrivé au second poteau, Timber a envoyé le ballon au fond des filets de la hanche : 2-2.

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Donnarumma est tombé au sol, visiblement très souffrant, et a même reçu des soins, mais la VAR n'a pas considéré la légère poussée de Gabriel comme une faute. Elle a ensuite vérifié si Timber avait touché le ballon de la main en marquant, sans trouver non plus de raison de refuser le but. Le score est finalement resté de 2-2, permettant à Arsenal de conserver, grâce au Néerlandais, ses six points d'avance sur Manchester City.