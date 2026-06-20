Samedi soir, Jurriën Timber a salué la performance de Brian Brobbey contre la Suède. Le défenseur d’Arsenal, forfait pour la Coupe du monde en raison d’une blessure à l’aine, a exprimé son admiration pour l’attaquant sur les réseaux sociaux pendant la rencontre des Oranges.

Les Néerlandais ont parfaitement entamé leur rencontre de Coupe du monde face à la Suède. L’équipe de Ronald Koeman menait déjà 2-0 après seulement vingt minutes de jeu, grâce à un doublé de Brobbey.

Le premier but est tombé dès la cinquième minute : bien lancé sur l’aile gauche, Cody Gakpo centre fort au premier poteau, et Brobbey, à bout portant, ouvre le score pour les Oranje.

Un peu plus de dix minutes plus tard, l’attaquant a doublé la mise : bien servi par Denzel Dumfries, il a conclu avec sang-froid pour son deuxième but de la soirée.

Entre-temps, la Suède a bien failli réduire le score par Viktor Gyökeres, mais le gardien Bart Verbruggen a maintenu les siens à flot grâce à une parade décisive. Les Néerlandais ont ensuite poursuivi leur domination, imposant un pressing constant aux Scandinaves.

La performance du buteur ne passe pas inaperçue aux yeux de Timber, qui suit la rencontre à la télévision et choisit d’exprimer son admiration en direct.

Sur X, le défenseur d’Arsenal a commenté la performance de son coéquipier en ces termes : « Brian est arrivéiiii ».







