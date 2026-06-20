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Jurriën TimberGetty
Jeroen van Poppel

Traduit par

Jurriën Timber a surpris tout le monde en publiant un tweet évocateur au cours de la rencontre, concernant l’un de ses coéquipiers chez les Oranje

Pays-Bas vs Suède
Pays-Bas
Suède
Coupe du monde

Samedi soir, Jurriën Timber a salué la performance de Brian Brobbey contre la Suède. Le défenseur d’Arsenal, forfait pour la Coupe du monde en raison d’une blessure à l’aine, a exprimé son admiration pour l’attaquant sur les réseaux sociaux pendant la rencontre des Oranges.

Les Néerlandais ont parfaitement entamé leur rencontre de Coupe du monde face à la Suède. L’équipe de Ronald Koeman menait déjà 2-0 après seulement vingt minutes de jeu, grâce à un doublé de Brobbey.

Le premier but est tombé dès la cinquième minute : bien lancé sur l’aile gauche, Cody Gakpo centre fort au premier poteau, et Brobbey, à bout portant, ouvre le score pour les Oranje.

Un peu plus de dix minutes plus tard, l’attaquant a doublé la mise : bien servi par Denzel Dumfries, il a conclu avec sang-froid pour son deuxième but de la soirée.

Entre-temps, la Suède a bien failli réduire le score par Viktor Gyökeres, mais le gardien Bart Verbruggen a maintenu les siens à flot grâce à une parade décisive. Les Néerlandais ont ensuite poursuivi leur domination, imposant un pressing constant aux Scandinaves.

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La performance du buteur ne passe pas inaperçue aux yeux de Timber, qui suit la rencontre à la télévision et choisit d’exprimer son admiration en direct.

Sur X, le défenseur d’Arsenal a commenté la performance de son coéquipier en ces termes : « Brian est arrivéiiii ».



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