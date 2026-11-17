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Le sélectionneur allemand Jurgen Klopp a reconnu avoir été stupéfait par Florian Wirtz après avoir travaillé de près avec l’attaquant en équipe nationale. Depuis son transfert à Liverpool pour 116 millions de livres sterling, le joueur peine à trouver de la régularité, mais ses brillantes prestations avec la sélection ont impressionné l’ancien entraîneur du club.

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Wirtz brille en sélection après ses difficultés à Liverpool

Wirtz a fait étalage de son talent mardi soir en inscrivant un doublé lors de la large victoire de l’Allemagne contre les Pays-Bas (5-0) . Ce doublé a conclu la campagne de la phase de groupes de la Ligue des nations des quadruples champions du monde et prolongé la belle série de l’attaquant en sélection.

Wirtz compte désormais quatre buts lors de ses quatre derniers matches avec son pays, auxquels s’ajoutent les trois passes décisives qu’il a délivrées lors de la Coupe du monde cet été. Sous les ordres de Jurgen Klopp, il a endossé un rôle de premier plan.

Cette forme contraste nettement avec ses difficultés depuis son transfert à Liverpool pour 116 millions de livres sterling l’été dernier. En 15 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Wirtz n’a inscrit que deux buts et délivré cinq passes décisives.

Klopp salue l’activité de cet attaquant « extraordinaire »

Parti de Liverpool avant l’arrivée de Wirtz, Klopp ne l’avait jamais entraîné de près avant de prendre les rênes de l’Allemagne. Après le coup de sifflet final, le sélectionneur a expliqué à quel point l’attitude de l’attaquant l’avait impressionné.

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« Je ne le connaissais qu’à travers la télévision, a déclaré Klopp. J’ai été stupéfait quand je l’ai vu sur le terrain pour la première fois. Un footballeur extraordinaire. »

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Klopp a également souligné qu’avoir trouvé le poste idéal de Wirtz avait permis d’exploiter son pressing infatigable, ajoutant : « Nous avons aussi trouvé le bon poste pour Flo. Le fait qu’il communique autant aide. Il est le premier à exercer le pressing, il peut presser deux joueurs sans se fatiguer. »

Carragher demande à Iraola de laisser Wirtz sur le banc

À Liverpool, Wirtz a débuté chaque match de Premier League depuis la nomination d’Andoni Iraola cet été. Mais son manque d’efficacité a poussé Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool, à demander à Iraola de le retirer de la ligne de mire des critiques .

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« Il ne vous apporte rien défensivement et il ne vous apporte rien non plus dans l’autre sens, a déclaré Carragher. Je ne veux pas que tout le monde s’acharne sur ce garçon ou s’en prenne à lui, mais je pense que nous sommes en droit de dire qu’il nous faut davantage et que nous ne pouvons pas attendre.

« Je suis revenu sur des joueurs jugés pas assez bons pour Liverpool dans la perspective de remporter un titre de champion ou une Coupe d’Europe, mais qui avaient un réel impact à ces postes. Des joueurs comme Nicky Barmby, Vladimir Smicer, Yossi Benayoun, Maxi Rodriguez, Yari Litmanen, Philippe Coutinho, Steven Gerrard, Steve McManaman. Ils apportaient davantage que ce garçon actuellement et je pense que nous en sommes à un stade où nous ne pouvons plus attendre. Je crois qu’il faut rééquilibrer le milieu de terrain pour y apporter des buts et des passes décisives, ainsi que des jambes, de la taille et de la puissance. »

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La pression monte avant la reprise de la Premier League

Wirtz doit maintenant retrouver en Premier League la forme qu’il affiche en sélection lorsque les compétitions de clubs reprendront. Klopp a montré qu’un rôle adapté pouvait tirer le meilleur parti du pressing et de la production offensive de l’attaquant.

La prochaine étape de la carrière de Wirtz à Liverpool dépendra du choix d’Iraola : continuer à faire confiance à sa recrue à 116 millions de livres ou suivre l’appel de Carragher à rééquilibrer le milieu de terrain.