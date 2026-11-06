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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a salué son trio de milieux de terrain composé de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof. Malgré une période difficile au Bayern Munich, Klopp a assuré que le « bloc du Bayern » avait livré des performances exceptionnelles en équipe nationale.

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Klopp s’appuie sur le noyau du Bayern pour faire tourner l’entrejeu allemand

Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a souligné l’importance de ses options au milieu de terrain avant les rencontres de Ligue des nations face à la Serbie et aux Pays-Bas. Parmi les 24 joueurs retenus, Klopp a mis en avant un noyau de milieux du Bayern Munich chargé d’organiser la relance de l’équipe.

Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof constituent la base de l’entrejeu allemand.

Klopp s’est dit pleinement convaincu de leur capacité à transposer leurs responsabilités en club pour dominer au niveau international.

Des éloges pour le trio du Bayern dans une période difficile en club

« On peut passer au milieu de terrain. Il n’y a pas beaucoup de surprises », a déclaré Klopp aux journalistes en évoquant ses choix dans l’axe.

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« Au milieu, avec Jo Kimmich, Alex Pavlovic et Tom Bischof, nous avons ce petit noyau du Bayern. »

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« Ils s’en sortent tous vraiment, vraiment bien dans une situation très difficile au Bayern, que ce soit pour le club ou sur le plan personnel », a souligné le sélectionneur allemand.

De grandes attentes autour de la créativité de Felix Nmecha

Au-delà du noyau du Bayern, Klopp s’est montré enthousiaste à propos du milieu du Borussia Dortmund Felix Nmecha, dont il a salué l’imagination technique.

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« Felix Nmecha est tout simplement quelqu’un qui a énormément… il a énormément d’imagination dans son jeu », a déclaré Klopp.

Le sélectionneur a souligné que l’alliance entre discipline tactique et liberté créative serait essentielle pour venir à bout de défenses internationales coriaces.

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L’Allemagne se prépare à des rendez-vous décisifs en novembre

La sélection allemande se réunira lundi au siège d’adidas, à Herzogenaurach, pour entamer ses séances tactiques.

Le milieu de terrain de Klopp devra livrer un rude combat physique en déplacement en Serbie avant d’affronter les Pays-Bas à Berlin.

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L’Allemagne compte maîtriser la possession et le rythme du jeu grâce à son duo axial habituel.