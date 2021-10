Jurgen Klopp révèle la seule chose qu'il changerait dans le football

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a identifié la VAR comme la chose qu'il aimerait le plus changer dans le football.

Bien qu'elle ait été introduite pour aider les arbitres dans leur prise de décision, la VAR est déjà devenue le centre de la controverse, avec de nombreux appels sujets à d'énormes contestations.

Klopp pense que l'utilisation de cette technologie doit être rationalisée et améliorée pour éviter qu'elle ne nuise au jeu.

"En ce moment, c'est plutôt la façon dont nous utilisons la VAR. L'erreur claire et évidente, ce n'est pas bien car qu'est-ce qu'une erreur claire et évidente ? C'est bien ou mal", a déclaré le manager dans une interview accordée à This is Anfield lorsqu'on lui a demandé quelle était la règle qu'il changerait dans le football.

"Oui, l'arbitre pourrait le voir peut-être comme ça... Et ce n'est pas à propos de nous, c'est en général. Nous avons maintenant une situation, il y a une faute, puis l'arbitre dit "continuez à jouer" et ensuite vous voyez, le monde entier est clair, non, c'était une faute. Le monde entier comprend que non, c'était une faute."

"Je changerais immédiatement les choses. Celui qui est dans le bureau dit : "Non, c'était une faute", bam, faute et retour pour un coup franc ou un penalty, peu importe, juste pour ça et ça rendrait les choses beaucoup plus faciles."

"Maintenant, tout le monde pense que l'arbitre a commis une erreur, ce qui n'est pas un problème, cela arrive car le jeu est très rapide, mais il y a un autre gars dans le bureau qui voit mieux et qui dit : 'Non, je ne veux pas passer outre'. Où est le problème ? Il s'agit de prendre la bonne décision, rien d'autre. Donc pour supprimer cette petite phrase, erreur claire et évidente."

"Ne le prenez pas trop au sérieux Klopp fêtera sa 20e année en tant qu'entraîneur en 2021, après avoir pris les rênes de Mainz au début du siècle. Et lorsqu'on lui demande ce que ces deux décennies remplies de trophées en Allemagne et en Angleterre lui ont appris, il a un point de vue rafraîchissant sur la question. Ne prenez pas [la vie] trop au sérieux", a-t-il conclu.