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Jurgen Klopp a fait savoir à l’Allemagne que sa reconstruction passait avant tout, même avec une place en barrages de la Ligue des nations en jeu face aux Pays-Bas à Berlin. L’entraîneur a reconnu que son équipe traversait une période de transition, tandis que l’équipe néerlandaise de Xavi Hernandez a conservé l’ossature de son groupe de la Coupe du monde. Kai Havertz a appelé les joueurs à faire leur autocritique.

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Klopp privilégie le processus aux résultats

Klopp veut que ses joueurs allemands continuent de faire confiance au processus alors qu’ils cherchent à franchir une nouvelle étape lors de leur dernier match de groupe en Ligue des nations. L’Allemagne se rend à l’Olympiastadion après une victoire 3-1 en Serbie vendredi soir. L’ancien entraîneur de Liverpool a précisé ses priorités lors d’une conférence de presse.

« Nous voulons réussir dès maintenant, mais le processus que nous avons lancé passe avant tout le reste, a déclaré Klopp. Nous voulons livrer une grande performance, puis nous verrons ce que cela vaut face aux Pays-Bas. Nous avons vraiment hâte de disputer ce match. Nous voulions cette occasion, nous l’avons maintenant et nous voulons en tirer le meilleur parti. »

Les Pays-Bas ont l’avantage de l’expérience

Klopp a désigné l’expérience de l’effectif néerlandais comme la principale différence entre les deux équipes. « Les Pays-Bas ont pratiquement le même groupe que celui qui a disputé la Coupe du monde, c’est ce qui nous différencie. Nous sommes actuellement dans une période de transition », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur de l’Allemagne a également été impressionné par les Pays-Bas sous la direction de Xavi, qui a remplacé Ronald Koeman en août. « Xavi veut pratiquer un football “à la Xavi” et cette génération néerlandaise est forte, a ajouté Klopp. Elle compte de jeunes joueurs de qualité, très habiles sur le terrain, et un entraîneur qui les fait passer au niveau supérieur. »

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Havertz fait son autocritique

L’attaquant d’Arsenal Havertz estime que chaque membre du groupe peut « examiner de près » ses propres performances pour aider l’Allemagne à progresser de nouveau. « L’équipe nationale, c’est très différent du football en club. Nous nous retrouvons tous les quelques mois, puis nous disputons un tournoi », a déclaré Havertz.

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« En équipe, nous avons abordé les derniers tournois de manière trop négative. Bien sûr, je n’ai pas tout fait de travers, mais je vois des possibilités de m’améliorer et j’examine de près mes propres performances. »

L’Allemagne doit gagner pour éviter les barrages

Les Pays-Bas occupent la tête du groupe A2 après avoir écrasé la Grèce 7-0 à Amsterdam, tandis que les Grecs sont deuxièmes devant l’Allemagne grâce aux confrontations directes. L’équipe de Klopp doit battre les Néerlandais pour éviter les barrages.

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L’Allemagne pourrait même arracher une place en quarts de finale si la Serbie, dernière du groupe, créait la surprise face à la Grèce à Volos.