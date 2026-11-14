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Jurgen Klopp a exhorté son équipe d’Allemagne à assumer son statut grandissant de puissance européenne après sa nette victoire 3-1 contre la Serbie en Ligue des nations. L’ancien entraîneur de Liverpool a salué la discipline tactique et l’intensité de ses joueurs, qui se sont rapprochés des quarts de finale.

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Klopp revient sur une prestation dominante

L’Allemagne a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des nations jeudi soir en s’imposant facilement 3-1 en Serbie. Revenant sur cette prestation dominante, Klopp a insisté sur la nécessité pour ses joueurs de prendre conscience de leur potentiel alors qu’ils continuent de progresser sous sa direction. Ce résultat place l’Allemagne en bonne position dans son groupe et tourne désormais les regards vers un dernier match à fort enjeu à Berlin.

« L’équipe a fait un très, très grand match, a déclaré Klopp à Sky Germany. Je pense que nous devons nous habituer à l’idée que nous sommes vraiment bons, que nous pouvons être vraiment bons. Il faut savoir apprécier cela à sa juste valeur : bien sûr, nous aurions pu marquer plus de buts aujourd’hui. Mais je viens de dire aux garçons : “Pour le moment, ça m’importe peu.” Parce que nous ne pouvons pas dire : “Nous lançons des processus et une progression”, puis nous attendre, chaque fois que nous faisons un rapide point, à nous dire : “Nous devrions déjà être plus avancés.” Même à nos propres yeux, pas seulement aux yeux des autres, à nos propres yeux. »

Klopp salue la maîtrise de son équipe en Serbie

Klopp a couvert son équipe d’éloges pour avoir traversé sans dommage un déplacement dans une atmosphère hostile, soulignant son sang-froid alors que la tension montait. Face à une Serbie en difficulté, dans un match à l’extérieur réputé délicat, le technicien allemand s’est réjoui que son groupe ait évité toute blessure coûteuse tout en dictant le rythme du début à la fin.

« C’était exceptionnel à tant de moments aujourd’hui, et si difficile pour la Serbie, qui ne traverse certainement pas sa meilleure période. Pourtant, on peut vraiment se faire mal dans ce genre de match, et cela ne nous est pas arrivé du tout. Tant de séquences étaient magnifiques. Avec le ballon, nous avions des solutions, nous dominions. Le contre-pressing était exceptionnel. L’intensité, au plus haut niveau. Donc, pour ma part, un très, très bon match », a ajouté le technicien.

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L’agressivité adverse a perturbé le rythme de l’Allemagne

L’entraîneur a reconnu que son équipe avait perdu son rythme après la pause, lors d’une seconde période poussive, notant que ses adversaires étaient revenus avec beaucoup plus d’agressivité. Si ses joueurs ont essayé de reprendre là où ils s’étaient arrêtés, l’ancien entraîneur de Liverpool a admis qu’il était difficile de simplement chercher à maintenir le même cap face à une équipe contrainte de revoir entièrement son approche. Il a toutefois rapidement salué Brajan Gruda, qui a calmement mis fin au bref sursaut adverse avant que le match ne dérape.

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« Ils sont revenus avec plus d’agressivité. Nous avons manqué de rythme. Bien sûr, on voyait que nous voulions conserver notre rythme, mais une mi-temps n’aide pas si l’on veut simplement continuer comme avant. Les autres devaient tout faire différemment. C’est la tâche la plus facile. Mais Brajan a calmement éteint ce bref sursaut. Puis il y a eu les cartons rouges. C’est devenu un peu plus difficile. Je suis content que nous nous en soyons sortis sans blessure. Tout simplement une bonne soirée », a-t-il confié.

Cap sur la « finale » de Berlin

Avec désormais huit points dans le groupe, l’Allemagne est en bonne position pour se qualifier avant un rendez-vous crucial face aux Pays-Bas à Berlin. Le groupe considère ce prochain match comme une « finale » : une victoire lui garantirait une place au tour suivant. Klopp a souligné l’importance de montrer au monde du football que la sélection nationale a progressé et qu’elle est de nouveau une équipe avec laquelle il faut compter.

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« Nous sommes là où nous devrions être aujourd’hui. La première chose à faire, c’est de montrer au monde extérieur que nous savons jouer. Nous voulions nous qualifier pour cette finale à Berlin, et nous y sommes parvenus. Nous sommes là pour vous montrer à tous, dans le monde extérieur, que le football allemand se porte bien, qu’il est entre de bonnes mains, que nous avons de bons joueurs et que nous accélérons. Ensuite, nous avons des matches les uns après les autres et nous voulons montrer que nous avons appris, que nous avons progressé ensemble. C’était clairement le cas. Mais on ne sait jamais à l’avance si cela se verra aussi pendant le match », a conclu Klopp.