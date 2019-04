Jurgen Klinsmann futur sélectionneur de la Chine ?

L'Allemand Jurgen Klinsmann serait pressenti pour prendre les commandes de l'équipe nationale chinoise.

Inactif depuis environ deux ans et son limogeage du poste de sélectionneur des Etats-Unis, Jurgen Klinsmann pourrait bientôt reprendre du service. Le nom du technicien allemand de 54 ans circule du côté de la .

Le sélectionneur actuel de la sélection chinoise c'est Fabio Cannavaro. Mais ce dernier n'a pas réussi à convaincre la Fédération locale (CFA) en raison de piteuses performances lors de la dernière China Cup. Et il a laissé sous-entendre dans une interview récente qu’il souhaitait se concentrer sur son travail avec Guangzhou Evergrande.

L'article continue ci-dessous

Selon une information révélée récemment par le Beijing Youth Daily, Jürgen Klinsmann, en tant qu'ambassadeur spécial de la , participe actuellement à une activité de promotion en Chine. En plus d’interagir avec les fans et de visiter les sites historiques de Pékin, la légende allemande organisera probablement des conférences privées avec des personnalités du sport et du football chinois.

Le temps presse pour la sélection chinoise

Selon ce même journal, le voyage de Klinsmann pourrait avoir quelque chose à voir avec l'équipe nationale chinoise, vu que l'ancien sélectionneur américain possède une vaste expérience en tant que coach. Et le fait qu'il se trouve libre de tout engagement le rend conforme aux critères de sélection de la Fédération.

L’équipe nationale chinoise disputera deux matches amicaux en juin, qui seront déterminants pour la seconde étape de la qualification de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en Asie, qui se tiendra prochainement. La Chine est maintenant 8e sélection asiatique dans le dernier classement de la FIFA, mais elle n’a que neuf points d’avance sur l’Irak. Si la Chine veut rester à ce rang et bénéficier d'un groupe clément au tirage en tant que tête de série, elle doit remporter les deux matches en question. Et c'est pour cette raison précise que la CFA s'active pour trouver un nouveau technicien et que la venue de Klinsmann dans l'Empire du Milieu apparait comme tout à fait plausible.