Jurgen Ekkelenkamp s'est mis en évidence comme le grand artisan de la victoire et a infligé une défaite retentissante à l'AC Milan

Samedi, l'AC Milan a subi une défaite humiliante à domicile, au San Siro. L'Udinese s'est imposée 0-3, notamment grâce à Jurgen Ekkelenkamp, qui a marqué un but et délivré une passe décisive. Milan reste bloqué à la troisième place et sait que Côme et la Juventus peuvent désormais le devancer de deux et trois points respectivement.

Les Frioulans n’ont pas abordé la rencontre avec timidité et ont immédiatement cherché à percer le bloc milanais, notamment par l’intermédiaire de Nicolò Zaniolo. Les premières occasions franches sont toutefois revenues au Milan : Christian Pulisic a vu son tir dévié, tandis que la tentative de Rafael Leão a effleuré la barre transversale.

La rencontre s’équilibre ensuite, puis l’Udinese frappe en premier : lancé par un Zaniolo des grands soirs, Arthur Atta centre pour Davide Bartesaghi, qui coupe au premier poteau et ouvre le score : 0-1.

Après de nouvelles occasions manquées par Leão et Pulisic, Udinese a accentué son avantage. Zaniolo, encore lui, a adressé un centre parfait sur la tête d’Ekkelenkamp, qui a doublé la marque entre Koni de Winter et Zachary Athekame : 0-2.

Juste avant la mi-temps, Udinese a failli alourdir le score : Ekkelenkamp a manqué sa face à face, mais la reprise de Thomas Kristensen, bien servie, a été trop timide.

En seconde période, Milan repartait pied au plancher. Maduka Okoye, ex-Sparta, réalisait alors un arrêt réflexe remarquable sur une frappe puissante d’Alexis Saelemaekers, dont le tir, dévié du bout des doigts, frappait la barre transversale.

Ce n’était tout simplement pas la soirée de Milan, déjà mené d’un score encore plus lourd à vingt minutes de la fin. Les Rossoneri n’ont pas su réagir avec assez de vivacité après une perte de balle de Luka Modric, puis, quelques instants plus tard, Ekkelenkamp a adressé un centre en profondeur à Atta. Son tir masqué a fini dans le petit filet.

L'Udinese ne sera plus jamais réellement menacé et décroche une précieuse victoire à l'extérieur, qui lui permet de grimper à la 10e place de la Serie A.