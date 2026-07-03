Julian Nagelsmann a démissionné avec effet immédiat de son poste de sélectionneur de l’Allemagne, selon Sky Sport et BILD. Sous une pression croissante de la Fédération allemande de football (DFB), le technicien a finalement jeté l’éponge.

L’Allemagne n’a jamais vraiment convaincu lors de cette Coupe du monde, même si le Paraguay ne semblait pas devoir poser de problème en huitièmes de finale. Il en a toutefois été autrement. Le match s’est soldé par un score de 1-1 et les Sud-Américains se sont qualifiés aux tirs au but.

Après la rencontre, Nagelsmann avait exprimé son souhait de rester en poste, mais la DFB lui a signifié qu’il valait mieux qu’il démissionne.

Jeudi, une réunion de crise de plus de trois heures et demie à Francfort, en présence du président de la DFB Bernd Neuendorf, d’Andreas Rettig, de Rudi Völler et de Hans-Joachim Watzke, a confirmé cette tendance.

En réalité, aucune alternative ne lui a été proposée : s’il ne démissionnait pas, il aurait été limogé. Le mandat de sélectionneur de Nagelsmann, 38 ans, nommé en 2023, s’achève donc sur une note amère.

Cette semaine, on a également appris que Jürgen Klopp se disait prêt à prendre les rênes de la sélection allemande. L’entraîneur légendaire, actuellement à la tête de Red Bull Leipzig, estime qu’il serait difficile de refuser un tel honneur.

Klopp a occupé son dernier poste d’entraîneur-manager à Liverpool et, bien qu’on l’ait un temps associé au Real Madrid, son agent a démenti ces rumeurs. Son arrivée à la tête de la Mannschaft semble désormais imminente.