Julian Nagelsmann et Leon Goretzka étalent leur confiance avant le match Bayern Munich-PSG

Avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre le PSG, les Bavarois se montrent très confiants.

C'est un Bayern Munich en pleine confiance qui recevoir le PSG le mercredi 8 mars lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich enchaîne les succès

Les Bavarois, qui ont gagné le match aller 1-0 au Parc des princes, viennent de battre l'Union Berlin (3-0) et le VfB Stuttgart (2-1) en Bundesliga.

Leader de la Bundesliga avec 49 points (devançant le Borussia Dortmund à la différence de buts), le Bayern Munich n'a pas fait tourner son effectif contre Stuttgart, preuve de sa confiance.

« Ce n'est pas le moment de faire tourner, mais plutôt de peaufiner nos automatismes avec une équipe qui m'a dernièrement donné satisfaction », avait ainsi annoncé Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, lors de la conférence de presse d'avant-match.

Nagelsmann et Goretzka confiants pour la qualification

Après le succès contre Stuttgart, Nagelsmann a évoqué le match à venir contre le PSG, affichant sa confiance au micro de Sport1 : « Je suis optimiste. Nous sommes dans une position légèrement meilleure que la leur, mais la forme du jour décidera. Nous avons un bon esprit d'équipe. Quand nous mettons notre intensité et notre qualité sur le terrain, nous sommes l'une des meilleures équipes d'Europe et l'une des plus difficiles à battre, j'en suis convaincu à 100%. »

Une confiance partagée par le milieu de terrain Leon Goretzka : « C'est difficile de comparer le match contre le PSGà celui de Stuttgart. Mercredi, il s'agira de tout donner pour se qualifier. On va jouer contre une grande équipe mais je suis convaincu à 100% qu'on va se qualifier. »

Pour défier le PSG, le Bayern Munich sera tout de même privé de plusieurs titulaires : le gardien de but Manuel Neuer (fracture de la jambe droite), le défenseur Lucas Hernandez (rupture du ligament croisé du genou droit). Sa jeune pépite, Noussair Mazraoui manquera aussi à l'appel en raison d'un problème musculaire.