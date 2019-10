Julian Nagelsmann (Leipzig) dans le viseur de Manchester United ?

Selon le Daily Mail, les dirigeants mancuniens s'intéresseraient au profil du jeune entraîneur allemand qui a rejoint le RB Leipzig cet été.

En crise depuis plusieurs semaines, cherche des solutions pour éviter que la saison 2019-2020 ne soit qu'un immense gâchis. Avec seulement neuf points en huit journées et une série de onze matches d'affilée sans victoire à l'extérieur, la situation devient de plus en plus inquiétante pour les Red Devils.

Les dirigeants cherchent des solutions et comme souvent dans ce cas-là, l'entraîneur risque bien de payer les pots cassés : Ole Gunnar Solskjaer, arrivé en décembre 2018, ne bénéficie plus de l'état de grâce.

Menacé, l'entraîneur norvégien pourrait bientôt être remplacé. Le club anglais aimerait bien attirer Julian Nagelsmann pour entamer une nouvelle ère selon le Daily Mail. L'entraîneur allemand est l'un des plus précoces et prometteurs dans son métier. À seulement 32 ans, il a obtenu des résultats intéressants à Hoffeinheim et applique désormais sa méthode à Leipzig.

Cependant, Nagelsmann s'est engagé pour quatre ans l'été dernier avec le RasenBallsport, de quoi freiner les ambitions de MU ?