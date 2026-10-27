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Julian Nagelsmann souhaite devenir le prochain entraîneur de Manchester United et dispose d’un avantage décisif sur le favori Eddie Howe dans la course à la succession de Michael Carrick. Après son départ de son poste à la tête de l’Allemagne en juillet, sa nomination ne coûterait rien au club, tandis que Manchester United devrait verser une indemnité à Newcastle pour recruter Howe. Carrick devrait rester en poste pour le déplacement de samedi à Chelsea.

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Nagelsmann intéressé par le poste d’entraîneur de Manchester United

Carrick restera aux commandes pour le déplacement de samedi à Stamford Bridge face à Chelsea, mais la pression s’accentue sur lui après huit matches sans victoire toutes compétitions confondues. Manchester United a été battu 3-0 à domicile par Bournemouth dimanche et occupe désormais la 16e place de Premier League, avec un seul point d’avance sur la zone de relégation.

Selon les informations de talkSPORT, Howe est actuellement le favori pour remplacer Carrick sur le banc de Manchester United. Nagelsmann est toutefois également intéressé par le poste et, selon le journaliste spécialiste du football allemand Constantin Eckner, il dispose d’un avantage décisif sur Howe dans la course à cette nomination.

Ses liens avec Vivell pourraient favoriser Nagelsmann

Eckner a déclaré mardi à talkSPORT : « Nagelsmann s’était déjà intéressé au poste d’entraîneur de Manchester United par le passé, mais le moment n’a jamais vraiment été propice pour rejoindre le club, même s’il recrute un nouvel entraîneur tous les 12 mois environ. Il y a le lien avec (Christopher) Vivell : ils se connaissent et Vivell pourrait pousser pour la nomination de Nagelsmann. »

Selon les informations de talkSPORT, Vivell, responsable du recrutement de Manchester United, pousse le club à nommer Nagelsmann. Tous deux ont déjà travaillé ensemble au RB Leipzig, où Vivell occupait le poste de directeur technique lorsque Nagelsmann était aux commandes.

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Nagelsmann ne coûterait rien à Manchester United

La situation contractuelle de Nagelsmann pourrait aussi constituer un atout. Eckner a poursuivi : « D’après ce que j’ai compris, Nagelsmann serait intéressé, mais il n’est pas le favori. Eddie Howe est le favori, mais Nagelsmann est disponible. La DFB, la Fédération allemande de football, a racheté son contrat. Il n’y a donc aucun obstacle. Il peut rejoindre qui il veut, tandis que Manchester United doit payer Newcastle United pour obtenir Eddie Howe comme entraîneur à l’heure actuelle. »

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Nagelsmann a quitté son poste de sélectionneur de l’Allemagne en juillet, après l’élimination aux tirs au but des quadruples vainqueurs de la Coupe du monde face au Paraguay en seizièmes de finale. La DFB a ensuite racheté son contrat, qui devait courir jusqu’à la fin de l’Euro 2028. Howe a quant à lui quitté St James’ Park à la fin du même mois, après près de cinq ans à la tête de Newcastle.

L’indemnité pour Howe reste inférieure à celle des autres candidats

Manchester United devrait verser à Newcastle United une indemnité de 3 millions de livres sterling si Howe devenait son entraîneur, selon talkSPORT. Ce montant serait supérieur au coût de l’arrivée de Nagelsmann, mais inférieur aux indemnités nécessaires pour recruter Fabian Hurzeler ou Unai Emery, eux aussi associés au poste.

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Carrick dirigera quant à lui Manchester United lors du déplacement de samedi à Chelsea, alors que son avenir à Old Trafford demeure très incertain.



