Selon Sport Bild, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne ne serait, à tout le moins, pas totalement opposé à un deuxième passage dans son ancien club.

Lors d’un échange informel, une pratique courante même dans les clubs de Bundesliga qui ne cherchent pas activement un entraîneur, Nagelsmann n’aurait pas immédiatement décliné cette éventualité. Une réaction qui peut être interprétée comme un signe de son ouverture à un retour.

D’après Sport Bild, Nagelsmann serait prêt à intervenir si les dirigeants du RB décidaient de mettre fin à leur collaboration avec Demichelis. L’ancien entraîneur du Bayern Munich et du TSG Hoffenheim serait ainsi une sorte d’« entraîneur de l’ombre » pour l’Argentin. Rien de concret, toutefois, à ce stade.

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Comment se déroule la saison du RB Leipzig jusqu’ici ?

Ces supposées réflexions du côté de Leipzig s’expliquent par des résultats jusqu’ici très mitigés cette saison. Certes, Leipzig occupe une honorable quatrième place en Bundesliga après huit journées, à seulement trois points du leader, le Bayern Munich. Mais le club a aussi subi de lourdes défaites en Ligue des champions face au Real Madrid et à Calcio Como (1-4 à chaque fois), ainsi que contre le Bayern (1-6) dans le choc au sommet.

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Chez l’actionnaire Red Bull, ces résultats seraient particulièrement mal perçus. Face aux grandes équipes, Demichelis, qui aurait déjà fait débat en début de saison, ne semble toujours pas capable de proposer un dispositif tactique adapté. Ces lourdes défaites montrent à quel point le club reste éloigné de son objectif affiché : figurer dans le « top 10 européen ». La barrière de la langue poserait également problème, Demichelis ne parlant suffisamment ni allemand ni anglais pour transmettre directement ses consignes à l’ensemble de l’équipe. Autant d’éléments qui entameraient nettement le crédit de l’Argentin.

À l’inverse, Nagelsmann reste très apprécié chez Red Bull. Âgé de 39 ans, il a entraîné Leipzig entre 2019 et 2021, conduisant notamment le club à la deuxième place du championnat et en demi-finale de la Ligue des champions. Oliver Mintzlaff, patron de Red Bull, a ensuite qualifié son feu vert au départ de Nagelsmann vers le Bayern d’« une des plus grandes erreurs de décision » de sa carrière.

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Julian Nagelsmann succédera-t-il à Martin Demichelis au RB Leipzig ?

La récente série de victoires de Demichelis, qui a remporté ses trois derniers matches, rend incertain un changement d’entraîneur à court terme à Leipzig. Roger Schmidt, successeur de Jürgen Klopp au poste de « Head of Global Soccer » dans l’univers RB, a récemment déclaré qu’un retour de l’ancien sélectionneur de l’Allemagne n’était pas envisageable à ses yeux.

« C’est tout à fait normal aujourd’hui dans ce métier. Il faut toujours traiter ce genre de sujets quand on perd un ou deux matches », a déclaré Schmidt dans l’émission Aktuelles Sportstudio sur la chaîne ZDF, avant d’insister : « Nous en sommes très loin. »

Le club a plutôt besoin d’« une certaine continuité au poste d’entraîneur. Pour le moment, nous sommes contents de la façon dont les choses se sont passées aujourd’hui. Nos entraîneurs bénéficient aussi du soutien maximal de notre part, au sein de l’équipe mondiale. Nous sommes totalement concentrés là-dessus », a poursuivi Schmidt. À propos de Demichelis, il a ajouté : « J’ai de l’expérience avec les joueurs argentins, notamment à Benfica, et j’aime leur mentalité. La plupart des joueurs argentins occupent des rôles de leaders dans leurs clubs. Ils apportent ce petit plus dont on a besoin pour gagner des matches. C’est aussi l’impression qu’il m’a donnée. »

Jürgen Klopp serait le principal responsable de l’arrivée de Martin Demichelis

Selon Sport Bild, un changement d’entraîneur reviendrait en outre, pour les dirigeants du club, à reconnaître qu’ils ont agi de manière trop irréfléchie et précipitée cet été. D’après les informations rapportées, le prédécesseur de Schmidt, Klopp, aurait joué un rôle déterminant dans la nomination de Demichelis, après avoir également, selon les rumeurs, obtenu le licenciement d’Ole Werner.

Si Demichelis prolonge sa série de victoires, alors que le RB affronte Manchester City mercredi soir en Ligue des champions, son licenciement serait quasiment impossible.

Dans le même temps, la pression s’accroît sur les dirigeants du RB, autour de Mintzlaff, s’ils souhaitent malgré tout tenter d’attirer Nagelsmann. L’ancien sélectionneur de l’Allemagne, qui sera libre après la Coupe du monde 2026, figurerait aussi sur les tablettes de Manchester United, club de Premier League en difficulté.