Julian Nagelsmann, avant Leipzig-Lyon : "L’OL a de grands joueurs"

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de Leipzig, prochain adversaire de l'OL en C1, ne comptait pas prendre de haut les Français mercredi.

Si l'Olympique Lyonnais n'est pas au mieux en championnat, avec ses 9 points au compteur après 7 journées, les hommes de Sylvinho ne sont pas forcément mieux positionnés en Ligue des Champions, eux qui ont débuté leur campagne européenne par un match nul concédé à domicile face aux Russes du Zenit Saint-Pétersbourg (1-1). Problème, les Lyonnais se déplacent sur la pelouse du ce mercredi, pas forcément l'endroit idéal pour reprendre confiance et se relancer.

Néanmoins, à l'image de l'entraîneur Sylvinho et du défenseur Marcelo, présents en conférence de presse d'avant-match ce mardi, les Lyonnais ne se déplacent pas en pour faire de la figuration, eux qui espèrent au contraire profiter de cette atmosphère européenne pour repartir de l'avant.

"On ne peut pas aborder ce match en se disant que l’OL n’est pas bien"

Dans le camp d'en face, Julian Nagelsmann, le jeune entraîneur du RB Leipzig, a justement bien conscience qu'il ne faudra pas s'attendre à recevoir une équipe au bord du gouffre, mais bien une formation de l'Olympique Lyonnais déterminée, malgré sa mauvaise passe actuelle. C'est en tout cas ce qu'il a confié en conférence de presse.

"On parle de crise mais c’est toujours dangereux d’affronter une équipe dans cette situation. L’OL a de grands joueurs mais à nous d’imprimer notre jeu, notamment en étant bons dans le contre-pressing. On ne peut pas aborder ce match en se disant que l’OL n’est pas bien", a en effet déclaré le technicien.

"Mes joueurs sont frais, se sentent très bien et j’espère que cela se verra demain. L’OL a connu des changements dont l’arrivée d’un nouveau coach. Ils ont perdu des joueurs très importants dans leur façon de jouer mais on retrouve leur style de jeu si habituel. On devra être bien préparés. Avant de penser aux faiblesses de l’OL, on doit déjà se concentrer sur leurs forces", a ensuite ajouté Julian Nagelsmann, lucide sur le match qui attend ses joueurs mercredi soir.