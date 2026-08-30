Comme le rapporte Sky, le nouveau sélectionneur de l’Allemagne Jürgen Klopp compterait fermement sur le joueur offensif du 1. FC Cologne. Sauf imprévu, comme par exemple une blessure, Klopp nommerait quoi qu’il arrive El Mala pour les prochains matches de Ligue des nations fin septembre et début octobre, affirme-t-on.

Le nouveau coach de la DFB verrait un grand potentiel en El Mala et voudrait accorder sa confiance au joueur de Cologne dès le début de son mandat. Au coup d’envoi de la Bundesliga, le joueur de 20 ans a en plus plaidé sa cause, en livrant une solide prestation lors de la victoire 3-2 du FC contre Hoffenheim samedi et en inscrivant, après une belle action, l’important but de l’égalisation provisoire à 1-1.

Si Klopp le nomme effectivement, El Mala pourrait connaître avec retard ses débuts en équipe A. Son prédécesseur Julian Nagelsmann, qui avait démissionné après l’élimination précoce au Mondial, l’avait certes convoqué pour la première fois en novembre dernier, mais il n’était finalement pas entré en jeu. À la place, Nagelsmann avait envoyé El Mala – comme convenu au préalable – chez les Espoirs pendant le rassemblement, équipe avec laquelle il compte jusqu’ici sept sélections (un but).

Saïd El Mala figurait-il dans le groupe de l’Allemagne pour la Coupe du monde ?

Entre-temps, El Mala a attendu en vain un nouveau rappel en équipe nationale A, et Nagelsmann ne lui avait pas non plus fait de place dans le groupe pour la Coupe du monde 2026. La décision de l’ancien sélectionneur de ne pas rappeler El Mala même après le forfait de dernière minute sur blessure du joyau du Bayern Lennart Karl a parfois suscité l’étonnement. À la place, Assan Ouedraogo (RB Leipzig) avait été appelé, mais il n’a finalement pas joué la moindre minute lors du tournoi en Amérique du Nord.

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Lors de sa conférence de presse de présentation fin juillet, Klopp avait déjà grand ouvert la porte aux nouveaux venus et avait en outre souligné que les ailiers devaient jouer un rôle décisif sous ses ordres : « Parce que chaque adversaire peut rendre le terrain très compact. Le seul avantage que l’on a, c’est pendant un court moment sur l’aile. Les meneurs de jeu d’aujourd’hui sont sur l’aile », a expliqué Klopp. Avec sa vitesse, sa qualité de dribble et sa propension directe à aller vers le but, El Mala correspond, d’un point de vue purement offensif, parfaitement au football intense de Klopp, mais sa contribution au contre-pressing sera également déterminante.

Pourquoi le transfert d’El Mala à Dortmund a-t-il capoté ?

Après des dernières semaines agitées, un peu plus de calme est toutefois revenu autour d’El Mala en dehors du terrain. Le Borussia Dortmund voulait absolument recruter la star du FC, et celui-ci aurait sans doute aussi beaucoup aimé rejoindre le BVB. Au final, les exigences de Cologne en matière d’indemnité de transfert étaient toutefois trop élevées pour Dortmund, ce qui a fait capoter l’opération. El Mala a au contraire prolongé son contrat avec les Boucs de manière anticipée d’une année supplémentaire, jusqu’en 2031, notamment agrémenté d’une belle revalorisation salariale.

La certitude publique quant à savoir si Klopp appellera El Mala pour ses premiers matches sur le banc de l’équipe d’Allemagne viendra le 17 septembre. Ce jour-là, le technicien de 59 ans annoncera sa première liste et, une semaine plus tard (24 septembre), El Mala pourrait finalement faire ses débuts à Amsterdam contre les Pays-Bas. Trois jours plus tard suivra la première de Klopp à domicile à Augsbourg contre la Grèce (27 septembre), et l’Allemagne affrontera en outre encore la Serbie (1er octobre, Munich) et à nouveau la Grèce (4 octobre, Thessalonique) lors de deux autres matches de Ligue des nations.