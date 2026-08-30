Comme le rapporte Sky, le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp compterait fermement sur le joueur offensif du 1. FC Cologne. Sauf imprévu, comme une blessure par exemple, Klopp convoquera dans tous les cas El Mala pour les prochains matches de Ligue des nations fin septembre et début octobre, affirme-t-on.

Le nouveau coach du DFB verrait un grand potentiel en El Mala et voudrait accorder sa confiance au joueur de Cologne dès le début de son mandat. Au coup d’envoi de la Bundesliga, le joueur de 20 ans a également marqué des points, livrant une solide prestation lors de la victoire 3-2 du FC contre Hoffenheim samedi et inscrivant, après une belle action, l’important but de l’égalisation provisoire à 1-1.

Si Klopp le convoque effectivement, El Mala pourrait enfin faire ses débuts en équipe A avec retard. Le prédécesseur de Klopp, Julian Nagelsmann, qui avait démissionné après l’élimination prématurée à la Coupe du monde, avait certes convoqué le dribbleur pour la première fois en novembre dernier, mais il n’était finalement pas entré en jeu. À la place, Nagelsmann avait envoyé El Mala - comme convenu auparavant - chez les Espoirs pendant le rassemblement, équipe avec laquelle il compte jusqu’ici sept sélections (un but).

El Mala figurait-il dans le groupe du DFB pour la Coupe du monde ?

Entre-temps, El Mala a attendu en vain une nouvelle convocation en équipe nationale A, et Nagelsmann n’avait pas non plus de place pour lui dans le groupe pour la Coupe du monde 2026. La décision de l’ancien sélectionneur de ne pas convoquer El Mala en renfort, même après le forfait de dernière minute du joyau du Bayern Lennart Karl pour cause de blessure, a notamment suscité l’étonnement. C’est finalement Assan Ouedraogo (RB Leipzig) qui a été appelé, mais il n’a pas joué la moindre minute lors du tournoi en Amérique du Nord.

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Lors de sa conférence de presse de présentation fin juillet, Klopp avait déjà ouvert grand la porte aux nouveaux venus et souligné en outre que les ailiers devaient jouer un rôle décisif sous ses ordres : « Parce que chaque adversaire peut rendre le terrain très compact. Le seul avantage que l’on a, c’est pendant un court moment sur l’aile. Les meneurs de jeu d’aujourd’hui sont sur les ailes », a déclaré Klopp. Avec sa vitesse, sa qualité de dribble et son sens direct du but sans fioritures, El Mala correspond parfaitement, d’un point de vue purement offensif, au football intense de Klopp, mais son travail au contre-pressing sera également déterminant.

Pourquoi le transfert d’El Mala au BVB a-t-il capoté ?

Après des dernières semaines agitées, la situation autour d’El Mala s’est toutefois quelque peu calmée en dehors du terrain. Le Borussia Dortmund voulait absolument recruter la star du FC, et celui-ci aurait sans doute lui aussi beaucoup aimé rejoindre le BVB. Au final, les exigences de Cologne en matière d’indemnité de transfert étaient toutefois trop élevées pour Dortmund, raison pour laquelle le transfert a capoté. El Mala a au contraire prolongé prématurément son contrat avec les Boucs d’une année supplémentaire, jusqu’en 2031, notamment accompagné d’une belle revalorisation salariale.

La certitude publique quant à savoir si Klopp convoquera El Mala pour ses premiers matches sur le banc de l’équipe du DFB tombera le 17 septembre. Ce jour-là, le technicien de 59 ans annoncera sa première liste et, une semaine plus tard (24 septembre), El Mala pourrait finalement faire ses débuts à Amsterdam contre les Pays-Bas. Trois jours plus tard suivra la première de Klopp à domicile à Augsbourg contre la Grèce (27 septembre), et l’Allemagne affrontera également la Serbie (1er octobre, Munich) puis de nouveau la Grèce (4 octobre, Thessalonique) lors de deux autres matches de Ligue des nations.