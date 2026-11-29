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Libre de tout contrat, Julian Brandt n’a pas manqué de sollicitations l’été dernier. Il a pourtant choisi l’Ajax. « Quand Jordi Cruijff appelle, on décroche au moins le téléphone », confie-t-il à De Volkskrant.

Brandt était devenu un pilier du Borussia Dortmund, mais son dernier contrat n’a pas été prolongé. Le meneur de jeu allemand suscitait beaucoup d’intérêt.

Contre toute attente, l’Ajax a annoncé son arrivée. « L’Ajax est un club mythique, explique Brandt. On arrive sur place et on ressent quelque chose, on perçoit quelque chose. L’Ajax, c’est une tradition, et cette histoire de succès ne doit pas s’arrêter. »

« Ce qui caractérise l’Ajax et le distingue de mes anciens clubs, c’est son identité. L’Ajax accorde de l’importance au style de jeu. À Leverkusen et à Dortmund, ce n’est pas toujours tout à fait clair », estime-t-il.

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Brandt aime le football néerlandais, dit-il. « La façon dont ils exploitent les espaces, dont ils contrôlent le ballon, ce à quoi ils accordent de l’importance : la technique, le développement des talents, la possession. »

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L’Ajax vise haut cette saison. Le club veut remporter tous les trophées à sa portée. « Je ne suis pas venu pour finir deuxième, ni pour jouer en Ligue Europa ou en Ligue Conférence », affirme Brandt, lui aussi ambitieux.

« Si l’Ajax m’avait dit : écoute, nous avons eu beaucoup de problèmes ces dernières années et nous ne pourrons probablement pas les résoudre, je ne serais pas venu. Je veux faire partie de la solution », explique-t-il.

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« Peut-être que tout le monde dans mon entourage ne pensait pas que je prendrais cette décision, mais au final, je prends une décision pour moi-même », conclut-il.

Sa décision de signer pour trois ans à l’Ajax était donc mûrement réfléchie. « J’ai choisi le club où je pensais prendre le plus de plaisir. »