Julian Brandt ravi des deux nouvelles recrues de l’Ajax : « Il est très athlétique, rapide et saute haut »

Julian Brandt s’est montré élogieux envers son nouveau coéquipier Thilo Kehrer dans un entretien accordé à ESPN. Les deux Allemands se connaissent bien et, selon Brandt, l’Ajax a réalisé une excellente opération en obtenant le prêt du défenseur en provenance de l’AS Monaco. Le milieu de terrain se montre également très enthousiaste au sujet de Sofyan Amrabat.

Brandt et Kehrer ont disputé treize matches officiels ensemble avant leurs retrouvailles à Amsterdam. Onze fois avec l’Allemagne, deux fois avec l’Allemagne U17. Ils se sont affrontés à sept reprises : quatre fois lors de Schalke 04 - Bayer Leverkusen et trois fois lors de Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund.

« Je le connais depuis les U17 de l’Allemagne », commence Brandt. « Nous avons joué énormément de matches ensemble. Pas seulement dans des équipes professionnelles, mais aussi chez les jeunes. C’est un garçon très calme, mais aussi très gentil. »

« Sur le terrain, je le trouve très athlétique. Il est très rapide, saute très haut et il est aussi bon dans les duels aériens. Il a notamment joué au Paris Saint-Germain et à l’AS Monaco, mais aussi en Allemagne. » Kehrer a joué en Allemagne à Schalke 04, l’ennemi juré du Borussia Dortmund où Brandt a évolué pendant des années.

« Il a l’expérience nécessaire pour savoir où il doit se placer sur le terrain. S’il faut monter, ou au contraire redescendre un peu pour défendre. Pour les jeunes joueurs, comme Youri Baas et Aaron Bouwman, il est important d’être guidés dans ce domaine. »

« Je pense que nous avons désormais, dans chaque ligne, un ou deux joueurs capables d’aider les jeunes dans leur développement, afin de devenir peut-être la prochaine star de ce club. »

Brandt s’est aussi montré satisfait de l’arrivée de Sofyan Amrabat, recruté librement comme lui par le directeur technique Jordi Cruijff. « Je pense que le “6” occupe une place très importante sur le terrain. L’un des postes les plus importants dans une équipe. »

« Ce type de joueur peut déterminer la direction que prend un match. Sofyan est aussi un joueur très expérimenté, il sort de Coupes du monde très réussies avec sa sélection. Il a joué dans de nombreux championnats, dans différents clubs. »

« Il me semble qu’il parle quatre langues, ce qui est aussi très bien à avoir. Pour une équipe composée de jeunes joueurs, c’est bien d’avoir quelqu’un qui dicte le tempo et peut apporter de l’équilibre. »

« Nous avons de très bons joueurs offensifs, mais lui est quelqu’un qui peut soutenir la défense et cela aide énormément. Ce sont les détails qui décident si vous gagnez, perdez ou faites match nul. Si vous devenez champion, ou non », Brandt voyant en cela un rôle crucial pour le Marocain.