Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Julian BrandtNOS
Siep Engelen

Traduit par

Julian Brandt clair sur son retour avec l’Allemagne : « Si je ne suis pas convoqué cette fois… »

Ajax
Allemagne
J. Brandt
Pays-Bas

Julian Brandt est actuellement en excellente forme à l’Ajax, ce qui alimente immédiatement les spéculations autour d’un retour en équipe nationale d’Allemagne. Le meneur de jeu de 30 ans ne veut toutefois pas s’emballer, comme il l’a expliqué dans son interview à la NOS

Face à Fortuna Sittard et Willem II, Brandt a été d’une grande valeur pour l’Ajax. Les deux matches ont été remportés 5-1 et, à deux reprises, le milieu de terrain a trouvé le chemin des filets. Les spéculations sur un retour en sélection allemande se mettent donc naturellement en route. 

Mais s’attend-il lui-même à recevoir un appel ? « Non, car pour être honnête, cela fait déjà assez longtemps que je n’y suis plus, environ deux ans. Pour le moment, je me concentre simplement sur l’Ajax », a déclaré Brandt.  

Pour autant, la porte de la Mannschaft est loin d’être fermée, si l’on en croit Brandt. « Bien sûr, chaque joueur espère être convoqué. Mais si ce n’est pas pour cette période, ce sera peut-être la prochaine fois. » 

« J’essaie, par mes performances, de faire en sorte que le nouveau sélectionneur me retienne », poursuit Brandt. « Jeudi (quand la liste sera annoncée, ndlr), ce ne sera pas une journée super spéciale pour moi, parce que j’ai déjà joué auparavant pour l’Allemagne. Mais bien sûr, on garde toujours un peu d’espoir. » 

« Si cela n’arrive pas, ce n’est pas un grand drame. On continue simplement, et j’essaierai de faire en sorte qu’il me sélectionne la prochaine fois. Ou Thilo (Kehrer, ndlr.). C’est bien aussi. » 

En novembre 2024, Brandt a disputé son dernier match international, en Ligue des nations contre la Hongrie (1-1). À l’époque, c’était aussi son premier match avec l’Allemagne depuis un an. Au total, Brandt a porté le maillot de la Mannschaft à 48 reprises, elle qui affrontera l’équipe des Pays-Bas jeudi prochain en Ligue des nations. 

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google