Julian Brandt est extrêmement heureux d’être joueur de l’Ajax, raconte-t-il dans un entretien accordé aux canaux du club. Les discussions avec le directeur technique Jordi Cruijff ont convaincu le milieu de terrain du projet, mais Brandt avait déjà vécu une expérience particulière avec l’Ajax il y a plusieurs années.

« J’ai commencé à parler avec Jordi et il m’a expliqué le projet sur lequel il travaillait. Quand je l’ai regardé dans les yeux et qu’il m’a dit ce qu’il voulait faire cette saison, je me suis enthousiasmé », confie Brandt, qui aurait également pu signer chez pratiquement toute l’élite et le subtop espagnols, italiens, anglais et allemands.

« Je n’ai d’ailleurs pas parlé seulement avec Jordi, mais aussi avec l’entraîneur », poursuit l’Allemand de 30 ans. « Quand on a un entraîneur qui veut proposer un football qui correspond à l’Ajax, alors je pense que cela me correspond très bien. Cela fait vraiment partie du projet, de la vision. C’est pour cela que j’ai le sentiment que c’est parfait pour moi. »

« J’ai joué ici une fois contre l’Ajax avec mon ancien club et nous avons perdu 4-0 », se remémore Brandt au sujet du match de Ligue des champions entre l’Ajax et le Borussia Dortmund d’octobre 2021. « C’était une mauvaise journée pour nous, vraiment un mauvais match. »

Pour autant, Brandt n’a pas oublié cette soirée bien précise. « L’ambiance était vraiment incroyable », explique-t-il. « Et cela m’est resté. Ce soir-là, il n’y avait qu’une seule équipe qui jouait bien au football. »

Brandt a apposé sa signature au bas d’un contrat jusqu’en 2029 et il espère donc pouvoir contribuer au retour du succès de l’Ajax dans la période à venir. « Je pense que c’est un bon signe que nous parlions d’une période de trois ans. Que nous vivions une bonne période ensemble. »

« Parce que nous ne pouvons pas tout changer ou connaître le succès en deux jours, cela demande du temps. Je pense que ce sera une période passionnante, nous devons faire en sorte de transformer l’enthousiasme en une période réussie. J’ai hâte. »