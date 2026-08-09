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Julian BrandtESPN
Siep Engelen

Traduit par

Julian Brandt a adressé un superbe compliment à un autre entraîneur d’Eredivisie après PEC - Ajax : « Je l’adore »

Zwolle vs Ajax
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Ajax
Eredivisie
J. Brandt
P. Bosz

Julian Brandt entretient toujours une relation très chaleureuse avec l’entraîneur du PSV Peter Bosz, comme l’a montré son interview au micro d’ESPN juste après PEC Zwolle - Ajax (0-2). La recrue des Amstellodamois a eu des mots élogieux pour l’entraîneur du rival en Eredivisie. 

« Non, je n’ai pas parlé avec lui avant de venir à l’Ajax », répond Brandt à la question du journaliste Cristian Willaert, qui explique que l’Allemand est l’un des joueurs préférés de Bosz. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble au Bayer Leverkusen. 

« Mais j’ai toujours eu une excellente relation avec lui, et c’est toujours le cas. Nous sommes toujours restés en contact. Parfois chaque semaine, parfois chaque mois… Nous avons aussi déjà été opposés, mais le contact ne s’est jamais arrêté. » 

« Mais bien sûr, je ne lui ai pas demandé de renseignements sur le championnat néerlandais, ni sur l’Ajax. Quand on est rivaux, c’est très étrange de commencer à se demander des conseils », poursuit Brandt. 

« Mais je l’apprécie toujours énormément comme entraîneur. Je l’estime beaucoup et je me réjouis de le revoir dans les prochaines semaines. » 

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L’Ajax affrontera déjà le PSV lors de la 5e journée d’Eredivisie. Le choc aura lieu le 5 septembre à la Johan Cruijff ArenA.

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