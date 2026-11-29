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Julian Alvarez semble avoir retrouvé son efficacité au meilleur moment pour l'Atlético Madrid. L'attaquant argentin a encore marqué lors de la victoire difficile de l'équipe de Diego Simeone sur le terrain d'Elche (3-2), au Martinez Valero. La recrue estivale a joué un rôle décisif et compte désormais deux buts lors de ses deux dernières sorties.

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Alvarez poursuit sa série de buts lors de la victoire contre Elche

Après une période d'adaptation, celui que l'on surnomme « l'Araignée » commence à trouver ses marques dans la capitale espagnole. Déjà buteur contre Viking en Ligue des champions mercredi dernier, Alvarez a confirmé qu'il retrouvait son rythme en marquant contre Elche . Ce regain de forme laisse penser que l'ancien joueur de Manchester City s'installe enfin dans son rôle sous les ordres de Diego Simeone, avec deux buts inscrits en seulement quatre jours.

Son dernier but témoigne de son instinct. À la réception d'un centre précis d'Alex Baena, Alvarez n'a eu besoin que de quelques touches pour se mettre en position avant de battre le gardien Axel Dituro d'une frappe du gauche. Le but a conclu une patiente construction de 22 passes, signe qu'Alvarez commence à rendre à son entraîneur la confiance que celui-ci lui a témoignée lors des périodes plus difficiles du début de saison. Revenant sur cette action après le coup de sifflet final, l'Argentin a reconnu ne pas avoir mesuré sur le moment la qualité de sa finition. « Je me sens très bien à tous les niveaux. Sur l'action du but, Alex me donne très bien le ballon, puis je prends encore une ou deux touches », a déclaré l'attaquant, cité par Mundo Deportivo.

L'attaquant surpris en revoyant son but

L'attaquant argentin a improvisé un geste remarquable dans le feu de l'action. Ce n'est qu'en revoyant les images qu'il a pris conscience de la difficulté de l'angle et de l'exécution. Sur le terrain, l'adrénaline et l'instinct avaient pris le dessus, au point de lui donner l'impression qu'une frappe exigeant autant de sang-froid et de technique était presque ordinaire.

Une fois l'émotion retombée, l'attaquant a confié sa surprise face à la difficulté réelle de son geste : « Sur le terrain, je pensais que c'était plus facile. Puis j'ai vu le ralenti et j'ai compris que ce n'était pas si simple, mais heureusement, le ballon est entré. »

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Simeone salue la prestation exceptionnelle de l'attaquant

Simeone n'a pas tari d'éloges sur son compatriote, qui semble atteindre son meilleur niveau à l'approche d'une série de rencontres cruciales. L'entraîneur de l'Atlético a souligné qu'un Alvarez en confiance était essentiel aux ambitions de son équipe. Il a ajouté que le groupe devait protéger et accompagner l'attaquant pour lui permettre de continuer à produire les prestations de haut niveau attendues d'un joueur de son calibre.

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Face aux médias après la rencontre, Simeone s'est dit satisfait du résultat et de l'apport de sa star. « Il a encore livré un match exceptionnel. Quel but fantastique ! Nous allons prendre soin de lui pour qu'il se sente bien et puisse nous donner tout ce dont il est capable », a expliqué l'entraîneur.

L'Atlético vise un coup à Barcelone

L'Atlético se déplacera à Barcelone en milieu de semaine avec un élan nettement plus fort que lors de ses dernières rencontres. Cette confiance retrouvée l'accompagnera pour l'un des déplacements les plus difficiles du calendrier. L'équipe de Simeone a gagné en maîtrise comme dans les transitions, de quoi croire qu'elle peut déstabiliser son hôte devant un public catalan en effervescence.

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Les rencontres de cette importance se distinguent du reste de la saison : lorsque l'enjeu monte, les résultats passés et les récits qui ont précédé passent vite au second plan. « Tous les matches ne se ressemblent pas. Nous ne savons pas ce qui se passera mercredi ; l'équipe sortait d'un gros effort en Ligue des champions mercredi dernier et a joué avec presque la même composition. Il faudra souffrir à Barcelone », a conclu Simeone.