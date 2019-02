Julen Lopetegui remercie le Real Madrid et drague la Premier League

L'ancien coach du Real Madrid Julen Lopetegui est revenu sur son départ du club merengue en octobre dernier.

Limogé en octobre dernier après une indigente défaite face au FC Barcelone, Julen Lopetegui est revenu sur son départ précipité du Real Madrid, lui qui explique qu'il aurait aimé avoir plus de temps pour mettre en place sa philosophie axée sur la possession de balle et le redoublement de passe.

"Nous avions bien commencé. L'équipe jouait bien mais nous avons eu trois très mauvaises semaines. Tu espères simplement avoir du temps pour trouver une solution car ces choses-là peuvent s'équilibrer sur une saison. Nous étions convaincus que la situation allait s'arranger. Je n'ai pas eu le temps, c'est la meilleure façon pour moi de l'expliquer. », se souvient celui qui avait succédé à Zinedine Zidane, alors que le coach français était auréolé de plusieurs titres au Real Madrid.

Lopetegui a évoqué son remplaçant, l'Argentin Santiago Solari, pour qui il affirme avoir énormément d'estime : "J'ai beaucoup de respect pour le nouvel entraîneur (Santiago Solari) et pour son nouveau staff. Et les joueurs, je les aime, ils ont eu un comportement fantastique avec moi. Je ne dirai jamais un mot de travers à propos du Real Madrid. Entraîner cette équipe est une expérience fantastique pour n'importe quel entraîneur. J'aurais aimé avoir plus de temps mais je dois regarder vers l'avenir."

S'exprimant dans un podcast diffusé par la BBC, le Basque de 52 ans, ancien sélectionneur espagnol, a dragué ouvertement le championnat anglais : "L'Angleterre possède un formidable championnat. Quand tu regardes un match anglais, tu peux sentir l'atmosphère, le respect pour les joueurs et les entraîneurs, c'est très important. J'ai envie de ressentir tout cela."