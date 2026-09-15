« Jürgen Klopp va titulariser un joueur de l’Ajax avec l’Allemagne pour le match contre les Pays-Bas »

Lothar Matthäus s’attend à ce que Marc ter Stegen figure dans la première liste de Jürgen Klopp pour la prochaine trêve internationale, comme il l’a écrit dans sa chronique sur Sky Sports.

Manuel Neuer n’est désormais plus disponible avec l’Allemagne. Il a pris congé de la sélection nationale après la dernière Coupe du monde, ce qui oblige Klopp à sélectionner un autre gardien.

Selon Matthäus, l’ancien entraîneur notamment de Liverpool et du Borussia Dortmund ferait bien de sélectionner le gardien de l’Ajax. Il le voit même comme titulaire.

Le recordman de sélections avec l’Allemagne est même certain que Klopp va sélectionner Ter Stegen, comme il le déduit des propos du gardien de l’Ajax, qui a dit avoir eu une bonne conversation avec le tout nouveau sélectionneur.

« Je déduis de ses mots qu’il en sera. J’en suis certain. S’il poursuit ses performances à l’Ajax de cette manière, alors il sera assurément candidat pour devenir le gardien numéro un de la sélection nationale », a déclaré Matthäus.

Jeudi, Klopp dévoilera sa première liste en tant que sélectionneur de l’Allemagne. Lors de la prochaine trêve internationale, l’Allemagne affrontera respectivement les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie.