Selon un rapport de Bild , l’attaquant de 23 ans des Glasgow Rangers est tout proche d’une nomination en équipe nationale tchèque. Selon cette source, le directeur sportif Pavel Nedved aurait déjà pris contact avec lui.

Naderi est né à Dresde, d’une mère tchèque et d’un père bulgare. Par le passé, la fédération bulgare aurait elle aussi tenté de s’attacher ses services, mais Naderi a résisté à ces avances - et il pourrait, à en croire certaines informations, se laisser tenter par la Tchéquie. Si le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp voit en lui un potentiel pour une carrière avec la DFB, il devrait sans doute agir vite.

Si Naderi envisage réellement un avenir en équipe nationale tchèque, il devrait d’abord demander un passeport tchèque. Dans cette mesure, on ne sait pas s’il serait déjà éligible pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Croatie, l’Angleterre (deux fois) et l’Espagne.

Comment Ryan Naderi a-t-il atterri aux Glasgow Rangers ?

Naderi est issu du centre de formation du Dynamo Dresde, mais il a rejoint le Borussia Mönchengladbach dès l’âge de 17 ans. Il a finalement réussi à percer dans le football professionnel en 2024 avec le Hansa Rostock. En 45 apparitions en 3. Liga, il a totalisé 13 buts et neuf passes décisives. Du haut de ses 1,94 m, Naderi est un avant-centre classique

L’hiver dernier, il a rejoint le club écossais historique des Rangers pour la somme record de 5,5 millions d’euros pour un transfert en troisième division. Depuis, il totalise six buts et six passes décisives en 21 apparitions. Le week-end dernier, il a délivré une passe décisive lors de la victoire 3-0 dans le prestigieux Old Firm face au grand rival de Glasgow, le Celtic, et a également été impliqué dans la construction d’un autre but.

L’Allemagne affrontera les Pays-Bas, la Serbie et la Grèce (deux fois) lors de la prochaine trêve internationale. Klopp prévoit de convoquer un groupe inhabituellement large afin de tester de nombreux joueurs différents - des surprises sont aussi à prévoir.