Jürgen Klopp réserve une « gigantesque surprise » pour sa première sélection de l’Allemagne

Jürgen Klopp va, selon BILD et Kicker, surprendre avec sa première sélection en tant que sélectionneur de l’Allemagne. Le technicien prévoit de convoquer un joueur du promu Elversberg.

Il s’agit du latéral droit de 23 ans Felix Keidel. Il est monté la saison dernière en Bundesliga avec Elversberg et n’a donc disputé jusqu’à présent que trois matches au plus haut niveau.

Le promu Elversberg a d’ailleurs immédiatement surpris amis comme ennemis cette saison. Le club a battu le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen, et s’est incliné de peu face au Bayern Munich (1-2).

Keidel est le latéral droit titulaire d’Elversberg. Selon Transfermarkt, il vaut 1,2 million d’euros. Les médias allemands parlent d’un coup gigantesque si Klopp le convoque.

Par ailleurs, BILD et Kicker s’attendent également à ce que Denis Undav ne figure définitivement pas dans la sélection de l’Allemagne. L’attaquant, qui a marqué à trois reprises lors de la Coupe du monde 2026, sera laissé à la maison alors qu’il est pourtant en forme.

L’Allemagne affrontera à la fin du mois, en Ligue des nations, respectivement les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie.