« The Damned United » n’est pas un documentaire. L’histoire que David Peace raconte dans son roman à succès est contestée par plusieurs des véritables protagonistes. Mais sur un point, presque tout le monde est d’accord : en juillet 1974, lors de l’une de ses premières séances d’entraînement en tant que nouveau manager de Leeds United, Brian Clough s’est bien présenté devant un groupe de joueurs au talent incontestable, mais notoirement agressifs, et leur a dit qu’ils pouvaient jeter toutes leurs médailles à la poubelle, car ils n’en avaient gagné aucune loyalement.

« Vous avez accompli tout ça en trichant, bordel », lance le Clough incarné par Michael Sheen dans l’adaptation du best-seller, en faisant davantage référence au style de jeu prétendument « sale » de Leeds qu’à une quelconque forme de corruption.

Vous avez probablement vu circuler à nouveau cet extrait récemment sur les réseaux sociaux, sauf qu’il est désormais associé à Manchester City, qui, comme The Athletic l’a révélé en premier, a été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation retenus contre le club en février 2023 pour violation des règles financières de la Premier League.

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Infractions de Man City : la Premier League pourrait perdre toute crédibilité

Mais il ne s’agit pas d’une affaire prêtant à sourire. Bien au contraire : c’est une affaire grave, qui a le potentiel de transformer fondamentalement l’avenir du football anglais en réécrivant son passé. Car même si la Premier League a, selon les informations, remporté une victoire contre Man City, elle n’aura guère le goût d’un succès digne d’être célébré. Car la compétition organisée par la ligue pourrait perdre toute crédibilité.

On ne sait pas encore quelles sanctions la Premier League, dirigée par son directeur général Richard Masters, infligera à City, qui a encore le droit de faire appel. Certains supporters sceptiques de clubs rivaux soupçonnent que le club s’en sortira avec une amende et un retrait de points insignifiant.

Selon des experts juridiques familiers du dossier, cela reste toutefois extrêmement improbable. Le sport n’a encore jamais connu un scandale financier d’une telle ampleur. La gravité des accusations est sans précédent. Il y a tout lieu de penser que la sanction le sera aussi.

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Quels clubs ont déjà été sanctionnés par la ligue pour des infractions financières ?

Il ne faut pas oublier qu’Everton (retrait de six points) et Nottingham Forest (quatre) n’avaient été reconnus coupables que d’infractions mineures aux règles financières de la Premier League. Chelsea, en revanche, n’avait écopé que d’une amende pour des accusations liées à des paiements illégaux à des conseillers et à des tiers.

Cependant, les Blues s’étaient en quelque sorte eux-mêmes signalés à la Premier League, car les infractions en question ne concernaient pas les propriétaires actuels, mais l’ère Roman Abramovich. Le consortium Clearlake a donc coopéré pleinement à chaque étape de l’enquête. City ne l’a pas fait. Et le club a clamé son innocence totale pendant toute la procédure, ce qui signifie qu’un traitement clément paraît peu probable.

Par conséquent, il existe désormais une possibilité bien réelle que City se voie infliger un retrait de points si important qu’une relégation ne serait plus seulement possible, mais probable. En revanche, il n’est pas encore certain que les titres remportés lui soient retirés. Il existe toutefois des arguments solides pour que tous les résultats de City entre 2009 et 2018, période visée par l’enquête, soient déclarés nuls et non avenus.

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Pep Guardiola s’était opposé au retrait des titres remportés par City

Après tout, on pourrait soutenir que rien de ce qui s’est passé au cours des huit dernières années n’aurait été possible sans la fraude financière présumée. C’est elle qui a posé les coûteuses fondations de l’ascension de City jusqu’à devenir la force dominante du football anglais, puis jusqu’au triplé de 2023.

L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, s’était auparavant farouchement opposé à l’idée que les titres du club devraient lui être retirés en cas de verdict de culpabilité. « Allez ! Ces moments appartiennent à City, quel que soit le verdict », faisait déjà valoir le Catalan en 2023. « Réfléchissez à ce que nous avons accompli. Ce but de Sergio Agüero [contre QPR en 2012], personne ne peut l’effacer. Je ne sais pas, est-ce qu’on serait responsables du fait que Steven Gerrard ait glissé à Anfield ? »

Bien sûr que non. Mais City aurait bien été responsable d’une fraude financière qui a permis à l’équipe alors entraînée par Manuel Pellegrini de profiter de cette glissade. En outre, les moments magiques auxquels Guardiola faisait allusion n’appartenaient probablement à City que parce qu’ils avaient été volés à quelqu’un d’autre.

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Si Manchester City est reconnu coupable : Jürgen Klopp veut aller chercher les bières

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Danny Murphy a déjà souligné qu’on ne peut pas vraiment enlever les souvenirs. En revanche, les médailles et les trophées, si. Il est révélateur que Jürgen Klopp, dont l’équipe de Liverpool a été privée de deux titres par le City de Guardiola lors des saisons 2018-2019 et 2021-2022, ait déjà déclaré que, si City était reconnu coupable, il irait chercher les bières et organiserait un défilé dans son propre jardin pour ses anciens joueurs.

Mais ce sont surtout les conséquences juridiques et financières potentielles qui inquiètent City. Manchester United, qui a terminé trois fois derrière City à la deuxième place au cours des 18 dernières années, examinerait déjà, selon certaines informations, les répercussions économiques des infractions de son rival local sur ses propres revenus. Il serait surprenant que Liverpool, également trois fois dauphin, et Arsenal, privé de deux titres, ne fassent pas de même.

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À quel point la réputation de Manchester City serait-elle ternie ?

Mais ce n’est pas tout : City a aussi, à plusieurs reprises, privé d’autres clubs d’une place dans le top 4 qui leur aurait assuré une qualification pour la Ligue des champions et les revenus lucratifs qui l’accompagnent. Il est impossible, à ce stade encore précoce, de chiffrer le coût potentiel des indemnisations. Tout comme les dommages potentiellement irréparables causés à l’intégrité de la Premier League. Si le verdict de culpabilité est confirmé, la plus grande affaire de fraude de l’histoire du football menace de révéler que les 18 dernières années de la Premier League ont été un mensonge.

Une chose est déjà certaine : la réputation de City serait ruinée. Les souvenirs et les titres de Manchester n’ont pas encore été effacés. Peut-être que cela n’arrivera jamais. Mais au minimum, sous réserve d’une procédure d’appel qui s’annonce probablement longue, chaque triomphe pourrait désormais être assorti d’un astérisque. Cela devrait rendre chaque titre totalement dénué de sens aux yeux de la plupart des observateurs neutres. Comme les records du sprint de Florence Griffith Joyner ou les sept victoires de Lance Armstrong sur le Tour de France.