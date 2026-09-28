« The Damned United » n’est pas un documentaire. L’histoire que David Peace raconte dans son roman à succès est contestée par plusieurs des véritables protagonistes. Mais sur un point, presque tout le monde s’accorde : en juillet 1974, lors de l’un de ses premiers entraînements comme nouvel entraîneur de Leeds United, Brian Clough s’est bien présenté devant un groupe de joueurs au talent indiscutable, mais notoirement agressifs, et leur a dit qu’ils pouvaient jeter toutes leurs médailles à la poubelle, parce qu’ils n’en avaient gagné aucune à la loyale.

« Vous avez obtenu tout ça en trichant, bordel », lance le Clough incarné par Michael Sheen dans l’adaptation du best-seller, en faisant davantage référence au style de jeu prétendument « sale » de Leeds qu’à une quelconque forme de corruption.

Vous avez probablement vu ce clip circuler à nouveau récemment sur les réseaux sociaux, sauf que cette fois, il est associé à Manchester City qui, comme l’a révélé en premier The Athletic , a été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation retenus contre le club en février 2023 pour violation des règles financières de la Premier League.

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Infractions de Man City : la Premier League pourrait perdre toute crédibilité

Mais il n’y a rien de drôle là-dedans. Bien au contraire : il s’agit d’une affaire sérieuse, qui a le potentiel de bouleverser fondamentalement l’avenir du football anglais en réécrivant son passé. Car même si, selon certaines informations, la Premier League a remporté une victoire contre Man City, elle n’aura guère le goût d’un succès digne d’être célébré. Car la compétition organisée par la ligue pourrait perdre toute crédibilité.

On ne sait pas encore quelles sanctions la Premier League, dirigée par son directeur général Richard Masters, infligera à City, qui a encore le droit de faire appel. Certains supporters sceptiques de clubs rivaux soupçonnent le club de s’en tirer avec une amende et un retrait de points insignifiant.

Selon des experts juridiques familiers du dossier, cela reste toutefois extrêmement improbable. Le sport n’a encore jamais connu un scandale financier d’une telle ampleur. La gravité des accusations est sans précédent. La sanction le sera très probablement aussi.

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Quels clubs avaient déjà été sanctionnés par la ligue pour des infractions financières ?

Il ne faut pas oublier qu’Everton (six points de retrait) et Nottingham Forest (quatre) ne s’étaient rendus coupables que d’infractions mineures aux règles financières de la Premier League. Chelsea, en revanche, n’avait écopé que d’une amende pour des accusations liées à des paiements illégaux à des conseillers et à des tiers.

Cependant, les Blues s’étaient en réalité signalés eux-mêmes auprès de la Premier League, puisque les infractions en question ne concernaient pas les propriétaires actuels, mais l’ère Roman Abramovich. Le consortium Clearlake a donc pleinement coopéré à chaque étape de l’enquête. City ne l’a pas fait. Et le club a maintenu son innocence totale tout au long de la procédure, ce qui signifie qu’un traitement clément paraît improbable.

Par conséquent, il existe désormais une possibilité bien réelle que City soit sanctionné d’un retrait de points si important qu’une relégation ne serait plus seulement possible, mais probable. En revanche, il n’est pas encore certain que les titres remportés soient retirés. Il existe toutefois des arguments solides en faveur d’une annulation pure et simple de tous les résultats de City entre 2009 et 2018, période visée par l’enquête.

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Pep Guardiola s’était opposé au retrait des titres remportés par City

Après tout, on pourrait soutenir que rien de ce qui s’est passé au cours des huit dernières années n’aurait été possible sans la fraude financière présumée. C’est elle qui a posé les fondations coûteuses de l’ascension de City jusqu’à devenir la force dominante du football anglais, puis à réaliser le triplé en 2023.

L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, s’était auparavant opposé avec vigueur à l’idée que le club doive être privé de ses titres en cas de verdict de culpabilité. « Allez ! Ces moments appartiennent à City, quel que soit le verdict », faisait valoir le Catalan dès 2023. « Réfléchissez à ce que nous avons accompli. Ce but de Sergio Agüero [contre QPR en 2012], personne ne peut l’enlever. Je ne sais pas, est-ce que nous sommes responsables du fait que Steven Gerrard ait glissé à Anfield ? »

Bien sûr que non. Mais City aurait été responsable d’une fraude financière ayant permis à l’équipe alors dirigée par Manuel Pellegrini de profiter de cette glissade. En outre, les moments magiques auxquels Guardiola faisait allusion n’appartenaient sans doute à City que parce qu’ils avaient été volés à quelqu’un d’autre.

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En cas de culpabilité avérée de Manchester City : Jürgen Klopp veut apporter la bière

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Danny Murphy a déjà souligné qu’on ne peut pas vraiment enlever les souvenirs. Les médailles et les trophées, en revanche, si. Il est révélateur que Jürgen Klopp, dont l’équipe de Liverpool a été privée de deux titres par le City de Guardiola lors des saisons 2018-2019 et 2021-2022, ait déjà expliqué que, si City était reconnu coupable, il apporterait la bière et organiserait un défilé dans son propre jardin pour ses anciens joueurs.

Mais ce sont surtout les conséquences juridiques et financières potentielles qui inquiètent City. Manchester United, qui a terminé deuxième derrière City à trois reprises au cours des 18 dernières années, examinerait déjà, selon certaines informations, les répercussions économiques des infractions du rival local sur ses propres revenus. Il serait surprenant que Liverpool, également trois fois dauphin, et Arsenal, privé de deux titres, ne fassent pas la même chose.

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À quel point la réputation de Manchester City serait-elle ternie ?

Mais ce n’est pas tout : City a aussi, à plusieurs reprises, empêché d’autres clubs de terminer dans le top 4, une place qui leur aurait assuré une qualification pour la Ligue des champions et les revenus lucratifs qui l’accompagnent. Il est impossible, à ce stade encore précoce, de chiffrer les éventuels coûts d’indemnisation. Tout comme les dommages potentiellement irréparables causés à l’intégrité de la Premier League. Si le verdict de culpabilité est confirmé, la plus grande affaire de fraude de l’histoire du football menace de révéler que les 18 dernières années de la Premier League reposaient sur un mensonge.

Une chose est déjà certaine : la réputation de City serait ruinée. Les souvenirs et les titres de Manchester n’ont pas encore été effacés. Peut-être que cela n’arrivera jamais. Mais au minimum, sous réserve d’une procédure d’appel qui s’annonce longue, chacun de ces triomphes pourrait désormais être accompagné d’un astérisque. Aux yeux de la plupart des observateurs neutres, cela rendrait chaque titre totalement insignifiant. Comme les records du sprint de Florence Griffith Joyner ou les sept victoires de Lance Armstrong sur le Tour de France.