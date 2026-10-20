Le Barça s’intéresserait à Jeltsch depuis quelque temps déjà. Selon le quotidien espagnol Sport, l’entraîneur Hansi Flick en aurait même fait sa priorité sur le marché des transferts pour renforcer la défense des Catalans.

Le technicien de 61 ans suivrait depuis un certain temps Jeltsch, considéré comme l’un des plus grands espoirs défensifs d’Allemagne. Flick souhaiterait le recruter pour la saison prochaine. L’entourage du joueur aurait déjà pris contact avec le Barça.

Toutefois, selon le même article, l’Inter Milan a également déjà échangé avec les conseillers de Jeltsch. Le Real Madrid, la Juventus Turin, Arsenal et le Bayern Munich auraient eux aussi récemment manifesté leur intérêt pour le joueur de 20 ans.

VfB Stuttgart : qui pourrait remplacer Finn Jeltsch ?

Jeltsch est sous contrat avec le club souabe jusqu’en 2030, mais pourrait le quitter en cas d’offre satisfaisante. Des rumeurs de départ circulaient déjà la saison passée. Parmi les remplaçants potentiels figure notamment, selon certaines informations, Panagiotis Retsos, de l’Olympiakos Le Pirée. Ce dernier a récemment convaincu avec la sélection grecque en Ligue des nations et possède également une expérience en Bundesliga. Désormais âgé de 28 ans, il a été sous contrat avec le Bayer Leverkusen de 2017 au début de l’année 2022, mais a aussi été prêté à deux reprises en raison d’un temps de jeu insuffisant.

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Jeltsch, lui, a été convoqué pour la première fois en équipe d’Allemagne. Le défenseur, capable d’évoluer dans l’axe, à droite et au milieu défensif, a toutefois été l’un des rares joueurs du groupe élargi de Jürgen Klopp à ne pas entrer en jeu. Cela ne remet néanmoins pas en cause la perspective d’un grand avenir avec l’Allemagne.

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Les éloges de Jürgen Klopp : qu’a dit le sélectionneur allemand à propos de Finn Jeltsch ?

Klopp l’a également laissé entendre lors de sa conférence de presse très suivie à l’occasion de l’annonce de sa première liste, lorsqu’il a évoqué Jeltsch en particulier. « Parmi les joueurs que je ne connaissais pas immédiatement, Finn a été le premier à attirer mon attention, a-t-il déclaré. Parce que tu regardes les statistiques et tu te dis : “Waouh, ce nombre de matches, hein ? C’est quoi, ça ?” Puis tu y regardes d’un peu plus près et tu constates que c’est un défenseur exceptionnel, qui s’en sort très bien, possède des qualités athlétiques exceptionnelles et sait jouer au football. »

Malgré son jeune âge, Jeltsch compte déjà 41 apparitions en Bundesliga. À cela s’ajoutent plus de 20 matches en Coupe d’Allemagne, en Ligue des champions et en Ligue Europa. Début 2025, il avait quitté le 1. FC Nuremberg pour les bords du Neckar contre 9,5 millions d’euros, après s’être déjà imposé comme titulaire en deuxième division allemande alors qu’il était adolescent. Chez les jeunes, il a en outre été sacré champion du monde et champion d’Europe U17. Il a également remporté la prestigieuse médaille Fritz Walter d’or en 2025, devant Said El Mala, du 1. FC Cologne.

Cette saison, l’entraîneur du VfB l’a titularisé lors de huit des neuf matches officiels disputés par son équipe, et Jeltsch a joué l’intégralité de sept d’entre eux. Lors de la victoire 4-1 contre Cologne, il a même délivré une passe décisive.



