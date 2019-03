Jürgen Klopp : "Liverpool ne dépensera pas beaucoup cet été"

L'entraîneur des Reds a confiance en son équipe et ne pense pas avoir besoin d'ajouts significatifs pour la saison prochaine.

Vainqueur du à l'Allianz Arena en milieu de semaine, sera bel et bien au rendez-vous des quarts de finale de la . Finalistes malheureux de la C1 la saison passée, les Reds ont longtemps laissé entendre qu'ils allaient se concentrer sur la cette saison où ils sont en course pour le titre avec . Mais finalement, Liverpool est bien placé dans les deux compétitions et peut espérer réaliser un doublé.

Les Reds sont aussi forts si ce n'est plus que l'année dernière. Et pour cause, le trio d'attaque est encore plus complémentaire et les quelques recrues arrivées cet été dans la Mersey trouvent leur place petit à petit et ont un impact majeur pour certains à l'image d'Alisson dans les buts. En conférence de presse, Jürgen Klopp a assuré que Liverpool sera calme sur le prochain marché des transferts. L'Allemand veut continuer et grandir avec ce groupe.

L'article continue ci-dessous

"Le Bayern et City avaient beaucoup de respect pour nous"

"Je ne veux pas parler exactement de ce que nous allons faire, mais je ne pense pas que ce soit une équipe pour le moment où nous devons dépenser beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. “La meilleure façon de le faire est de réunir un groupe de joueurs, d'essayer de les développer tous ensemble, puis de rester ensemble pendant un moment. Et c’était peut-être le principal problème de Liverpool depuis 10 ans. Quand ils ont eu une bonne équipe après une saison, ils sont allés partout dans le monde. Cela ne se produira pas cette année, à coup sûr", a indiqué Jürgen Klopp.



L'entraîneur de Liverpool voit une évolution dans le regard des autres équipes : "C'est un potentiel de croissance énorme. Je pense que les étapes sont vraiment évidentes, mais il s’agit toujours d’une confiance naturelle. Nous devons commencer à nous regarder, comment les autres équipes nous voient. Quand vous pensez à la façon dont le Bayern nous a fait face ici, j'ai vu le Bayern jouer beaucoup ces dernières années, mais je ne les ai jamais vus aussi défensifs".

"Quand Manchester City est venu ici, c'était pareil. C'est sensationnel. Ils avaient beaucoup de respect pour nous, mais je ne suis pas sûr que nous ayons toujours le même respect pour nous-mêmes. C’est certain, ça va venir petit à petit, c’est pourquoi j’étais si heureux pour le match du Bayern. Il y avait au moins un petit signe pour ça. Les garçons ont tellement de place à l'amélioration dans tous les départements du jeu", a conclu Jürgen Klopp".