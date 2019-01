Jürgen Klopp : "Liverpool est désormais l'égal de Manchester City"

L'entraîneur de Liverpool considère que son équipe n'a jamais été aussi proche du niveau de Manchester City depuis son arrivée en Angleterre.

Manchester City a relancé le suspens au sommet de la Premier League. Avec son succès contre Liverpool, les Citizens reviennent à quatre points des Reds au classement et ont l'avantage d'avoir plus d'expérience dans la course au titre puisque l'équipe de Pep Guardiola, championne d'Angleterre en titre, est habituée à jouer ce rôle chaque saison. Avant le match de FA Cup, Jürgen Klopp a confessé que malgré le résultat, il sentait son équipe aussi forte que les Citizens, ce qu'il n'avait jamais ressenti auparavant.

"De mon point de vue, nous n’avons jamais été à la hauteur de Manchester City depuis mon arrivée à Liverpool. Nous avons gagné contre eux particulièrement depuis que Pep Guardiola est entraîneur, mais dans ces matchs, Manchester City était meilleur. Nous avons marqué plus de buts et nous avons très bien défendu, mais la possession était probablement d'au moins 60/40 pour eux, mais nous les avons gagnés. Maintenant, nous sommes 50/50", a constaté l'Allemand.

"Nous avons toujours bien réagi après une défaite"

"Nous avons eu nos moments, nous leur avons causé des problèmes complètement différents dans ce match par rapport aux problèmes que nous leur avions causés auparavant. Mais parce qu'ils se sont également adaptés à la nouvelle situation, nous n'avons pas pu trouver les espaces comme auparavant. Mais c’était un match ouvert et c’est la meilleure chose que vous puissiez dire à propos de votre équipe. Si vous jouez un match ouvert contre Manchester City, alors ce doit être un bon match, et ce fut un bon match", a ajouté Jürgen Klopp.



L'entraîneur de Liverpool sait que ses joueurs savent réagir après une défaite : "Malheureusement, tous les footballeurs ont une grande expérience des défaites ! Cette saison, ce n'est pas notre premier match perdu. C'est notre premier match perdu dans le championnat. Mais nous en avons perdu trois ou quatre et nous avons toujours bien réagi. Nous n’avons pas eu de chance dans les moments décisifs, mais c’est absolument correct parce que vous ne pouvez pas toujours être du côté de la chance".



"J'étais bien avec la performance. J'étais bien avec notre intensité de jeu. C'était difficile pour Manchester City - c'était notre travail - donc j'étais vraiment bien avec ce que nous avons fait là-bas. Nous avons perdu - ce n'est pas trop cool - mais tout le monde l'a vu et c'était un match vraiment serré", a conclu l'ancien technicien du Borussia Dortmund. Désormais, les Reds devront maintenir leur avance en Premier League coûte que coûte.