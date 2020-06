Jürgen Klopp : "Je pense que nous reverrons l'ancien Mario Gotze"

L'entraîneur des Reds, ancien coach de Gotze à Dortmund, estime que le joueur de 28 ans a toutes les chances de se relancer loin du Borussia.

Le patron de , Jürgen Klopp, a la conviction que Mario Gotze est toujours "un joueur exceptionnel", et souhaite au joueur du de retrouver sa réussite d'antan dans son futur club. Ancien grand espoir du club, le milieu offensif avait impressionné l'Europe entière sous la direction de l'actuel entraîneur de Liverpool, entre 2009 et 2013. Le vainqueur de la a aidé le BVB à remporter cinq trophées majeurs, dont deux titres de , avant de rejoindre son rival, le .

"Je pense que nous reverrons l'ancien Mario Gotze"

Malheureusement, il n'a jamais été tout à fait à la hauteur des attentes à l'Allianz Arena et est revenu à Westfalenstadion en 2016. Le deuxième séjour de Gotze à Dortmund a été perturbé par une maladie métabolique, qui a limité le temps de jeu du milieu de terrain et sa contribution globale à l'équipe. Le joueur de 28 ans quittera le club à l'expiration de son contrat à la fin de la saison et devrait relever un nouveau défi loin de l' .

Liverpool a été étroitement lié à Gotze ces dernières semaines, mais Klopp affirme que son ancien élément doit rejoindre un club qui peut lui garantir un temps de jeu conséquent. "Tout le monde savait que son contrat arrivait à expiration. Si les choses n'ont pas été réglées un an à l'avance, il semble que cela arrive à son terme. Mario aura probablement besoin de quelques matchs de suite. Il a besoin d'un club qui lui donne le sentiment qu'il n'a pas à changer le monde à chaque match", a-t-il déclaré à Sky.

"Gotze doit simplement jouer normalement, puis rejouer et rejouer. Ensuite, je pense que nous reverrons l'ancien Mario Gotze. Ce n'est évidemment pas possible à Dortmund pour le moment avec la qualité qu'ils ont dans la zone offensive. Il est parfaitement logique que Mario quitte le club. Je pense que c'est un joueur exceptionnel et aussi un personnage exceptionnel. Je l'aime beaucoup et je lui souhaite le meilleur", a ensuite ajouté Jurgen Klopp.