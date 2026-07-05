Jürgen Klopp fait son retour sur les bancs de touche en tant qu’entraîneur et prend les rênes de l’équipe nationale

Selon Fabrizio Romano, une avancée décisive a été réalisée dimanche matin dans la recherche d’un nouveau sélectionneur pour l’Allemagne. Jürgen Klopp succédera à Julian Nagelsmann, qui a quitté ses fonctions.

Auparavant, la Fédération allemande de football (DFB) avait déjà publié un communiqué de presse officiel confirmant le départ de Nagelsmann. Dans ce texte, elle indiquait son intention d’entamer rapidement des discussions avec Klopp au sujet du poste vacant.

L’Allemand de 59 ans, actuellement commentateur télévisé et directeur mondial du football au sein du groupe Red Bull, disposerait, selon certaines sources, d’une clause lui permettant de rejoindre la sélection nationale.

« En ce qui concerne la nomination d’un nouveau sélectionneur national, le comité directeur de la DFB va désormais entamer des discussions avec Jürgen Klopp. Ce dernier a déjà indiqué qu’il était en principe disposé à assumer cette fonction », a déclaré la Fédération allemande de football.

Selon Romano, les deux parties sont désormais d’accord. « Les détails d’un contrat à long terme, le projet et son départ du groupe RB sont encore en discussion, mais il sera le nouveau sélectionneur », ajoute-t-il.

Son poste au sein du groupe Red Bull se libère donc. L’entreprise avait envisagé Oliver Glasner pour lui succéder, mais l’Autrichien s’est engagé avec Nottingham Forest.

Après Mayence, Dortmund et Liverpool, Klopp entame donc sa quatrième aventure sur un banc. « Nous devons opérer un changement profond au sein de l’équipe allemande », avait-il déclaré sur Magenta TV.



