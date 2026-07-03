Jürgen Klopp dévoile franchement les conditions qui le pousseraient à signer avec l’équipe d’Allemagne

Jürgen Klopp a confirmé avoir eu des discussions avec la Fédération allemande de football. L’entraîneur chevronné l’a annoncé en direct sur Magenta TV. Plus tôt dans la journée, Sky Sports Germany révélait déjà que Klopp s’était entretenu avec les responsables fédéraux.

Plus tôt dans la journée, Julian Nagelsmann a décidé de quitter la sélection nationale. Malgré un contrat courant jusqu’en milieu d’année 2028, il ne poursuivra pas son mandat de sélectionneur.

L’ancien coach du RB Leipzig et du Bayern Munich, entre autres, était aux commandes lors de la Coupe du monde catastrophique au cours de laquelle le Paraguay s’est révélé trop fort en huitièmes de finale, après une séance de tirs au but.

« Oui, je confirme ces discussions. Les événements se sont accélérés. Julian a démissionné. La DFB cherche un successeur et elle m’a contacté », a-t-il expliqué vendredi soir.

Pour autant, le dossier n’est pas encore bouclé. « Il faut encore un peu de temps. J’ai un contrat avec Red Bull. Je leur ai dit que j’étais intéressé par ces discussions. »

« Je dois aussi m’entretenir avec Oliver Mintzlaff, mon employeur. Nous avons déjà évoqué certains points et je pars du principe qu’il n’y verra pas d’inconvénient. J’y suis resté 19 mois ; ce fut une période intense », a-t-il ajouté.

« Je suis prêt. Dès que les discussions commencent, ça tourne à plein régime dans la tête. Nous devons changer fondamentalement certaines choses au sein de l’équipe allemande », a conclu l’ancien entraîneur de Liverpool et du Borussia Dortmund, entre autres.



