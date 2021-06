Jürgen Klopp confiant pour l'Allemagne face à l'Angleterre

L'entraîneur allemand de Liverpool ne veut pas condamner les chances de la Mannschaft face aux Anglais, même après son nul contre la Hongrie (2-2).

L'Allemagne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020 après avoir terminé deuxième du légendaire "groupe de la mort" derrière les champions du monde français, le Portugal passant aussi au tour suivant malgré sa troisième place. L'équipe de Joachim Low a impressionné lors d'une défaite serrée contre la France (0-1) avant de produire une performance stellaire pour battre le Portugal (4-2). Mais l'Allemagne a finalement été décevante lors d'un match nul 2-2 face à la Hongrie...

"Parfois, en tant qu'équipe, vous avez besoin d'un tel match"

Ainsi, des critiques s'abattent ces derniers jours sur la Mannschaft. Mais Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, est d'humeur optimiste avant le choc des poids lourds de mardi à Wembley face à l'Angleterre. "Nous avons bien joué contre la France et le Portugal que nous avons dominé comme pratiquement aucun autre adversaire ces dernières années. Nous avons eu du mal contre la Hongrie, oui. Mais il ne s'est rien passé de plus. Parfois, en tant qu'équipe, vous avez besoin d'un tel match", a-t-il confié à Bild.

L'Angleterre est présentée comme favorite contre l'Allemagne après avoir terminé en tête du groupe D, le public local devant donner à l'équipe de Gareth Southgate un coup de pouce supplémentaire contre un ennemi séculaire. L'historique du match favorise cependant la Mannschaft, qui a remporté 15 de ses affrontements face aux Anglais.

Seulement 11 des 32 rencontres entre les deux nations se sont déroulées dans un cadre compétitif, l'Allemagne étant sortie victorieuse à sept reprises, notamment via des tirs au but lors des demi-finales de la Coupe du monde 1990 et de l'Euro 1996. La dernière fois qu'Allemands et Anglais sont affrontés dans un tournoi majeur, c'était lors de la Coupe du monde 2014, et l'équipe de Joachim Löw s'était imposée avec une victoire écrasante de 4-1 au Brésil, avant de remporter le trophée en finale.