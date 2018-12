Jürgen Klopp : "Avoir six points d'avance ne veut rien dire pour Liverpool"

L'entraîneur de Liverpool a minimisé l'avance de son équipe en tête du classement de Premier League après la défaite de Manchester City.

Liverpool a réalisé la bonne opération de la journée en Premier League. Larges vainqueurs de Newcastle ce mercredi, les Reds ont surtout profité du nouveau faux pas de Manchester City face à Leicester pour accentuer leur avance au classement. Les hommes de Jürgen Klopp comptent désormais sept points d'avance sur les Citizens, et six sur Tottenham.

Pour autant, après la rencontre, l'entraîneur allemand a minimisé l'avance de Liverpool au classement tant tout peut aller vite en Premier League : "Cela ne veut rien dire. Nous jouons contre Arsenal et City ensuite. Bien que nous ayons six points de plus que les autres équipes, mais c’est à peu près ce que nous voulions faire tout le temps, créer une base pour le reste de la saison. Maintenant, la première partie de la la saison est finie".

L'article continue ci-dessous

"Un long chemin"

À ne pas rater Mercato - Manchester United prêt à mettre 50 millions d'euros pour Nikola Milenkovic (Fiorentina) ?

Cadeaux de Noël - FIFA 19, produit le plus revendu sur le net

Le superbe geste de Cristiano Ronaldo pour les enfants malades

AS Monaco, Jean-Luc Ettori se paye Thierry Henry : "Il a manqué d'humilité"

"Nous voulons créer notre propre histoire. Les chiffres sont bons, c'est une bonne situation, mais il reste 19 matches à jouer. Alors on joue à Arsenal, on joue à Manchester City, on joue à Tottenham, on joue à nouveau avec toutes les équipes. C'est très difficile, il y a un très long chemin à parcourir, nous le savons", a ajouté le technicien des Reds qui n'a encore rien gagné depuis son arrivée dans la Mersey.

L'Allemand était uniquement focalisé sur son match : "Je ne savais pas comment les autres équipes jouaient, je ne savais même pas où elles jouaient. Après, j'ai eu les résultats et je dois dire que cela ne m'a pas beaucoup aidé. C'est juste une information. Nous devons gagner nos matchs, nous devons être concentrés, nous devons être vraiment d'humeur et avoir une vision en tunnel et voir où cela nous mènera".



Jürgen Klopp a réagi à la ferveur dans le stade : "Je pensais que c'était à cause de nous ! Je suis vraiment naïf. Je pensais que c'était vraiment bien, merci beaucoup ! Puis j'ai appris après le match qu'il s'agissait d'un autre résultat. Evidemment, personne n’a dit à notre public que Tottenham avait gagné 5-0 contre Bournemouth. C’est bien, l’atmosphère du Boxing Day, des gens venant du monde entier. L'atmosphère était vraiment bonne et exceptionnelle à ce moment-là. Mais je pensais que c'était à cause de nous".