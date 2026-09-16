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imago-sport-1079000344.jpgKirchner-Media
Sam Vreeswijk

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Jürgen Klopp a un message très douloureux pour l’international allemand aux 80 sélections

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L. Sane

Mauvaise nouvelle pour Leroy Sané. L’attaquant de trente ans semble, du moins pour le moment, ne plus devoir compter sur un rôle en équipe d’Allemagne sous les ordres de Jürgen Klopp. Selon le BILD allemand, le sélectionneur n’a pas retenu Sané dans sa liste pour la prochaine trêve internationale.

Sané, qui compte déjà quatre-vingts sélections à son actif, était encore titulaire avec l’Allemagne lors de la dernière Coupe du monde. Il a débuté les quatre matches disputés par l’Allemagne lors du tournoi mondial.

L’Allemagne a été éliminée dès les seizièmes de finale de ce tournoi : le Paraguay s’est montré plus fort aux tirs au but. Julian Nagelsmann est ensuite parti, avant d’être remplacé par Klopp.

Jeudi, Klopp annoncera sa première liste, qui pourra compter jusqu’à quarante joueurs. Et BILD est donc déjà en mesure d’annoncer qu’il n’y aura pas de place pour Sané.

Sané joue à Galatasaray depuis l’an dernier. Cette saison, au sein du cador turc, il n’a encore été impliqué sur aucun but en six matches, dont trois comme titulaire.

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L’Allemagne disputera quatre rencontres lors de la prochaine trêve internationale. En Ligue des nations, les adversaires seront successivement les Pays-Bas, la Grèce, la Serbie puis de nouveau la Grèce.

Plus tôt jeudi, BILD et Kicker avaient déjà annoncé que Denis Undav ne serait pas sélectionné non plus. Felix Keidel, le latéral droit de 23 ans du promu SV Elversberg, est un nom surprise qui semble bien, lui, en faire partie.

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