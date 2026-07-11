Jürgen Klopp est officiellement le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, ont annoncé samedi après-midi Fabrizio Romano et Florian Plettenberg. Il s’est engagé pour un contrat à long terme avec la Fédération allemande.

Klopp, qui occupait jusqu’ici le poste de directeur sportif chez Red Bull, quitte désormais ses fonctions au sein de l’entreprise.

Les modalités de la résiliation de son contrat avec Red Bull doivent encore être finalisées, mais son arrivée à la tête de la Mannschaft est actée.

Son engagement avec la DFB court jusqu’en milieu d’année 2030, ce qui le place d’ores et déjà aux commandes pour l’Euro 2028 au Royaume-Uni ainsi que pour la Coupe du monde 2030, coorganisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc.

Il a précédemment entraîné le FSV Mayence 05, le Borussia Dortmund et Liverpool, avec lequel il a conquis la Premier League et la Ligue des champions.

Il succède à Julian Nagelsmann, lequel a renoncé à son poste après une Coupe du monde décevante, où la Mannschaft a été éliminée dès la phase de groupes, battue aux tirs au but par le Paraguay (1-1).