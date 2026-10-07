Jürgen Klopp a joué un rôle déterminant dans son développement ! Le grand secret du football allemand

Les clubs et les joueurs mobilisent des équipes de relations publiques ultra-équipées afin de se présenter eux-mêmes, ainsi que leurs propres accomplissements, sous leur meilleur jour. Les reporters divulguent avec le plus grand zèle les transferts, les négociations ou les nominations. En réalité, on pourrait partir du principe qu’en 2026, dans l’Allemagne du football, plus rien ne reste caché. Il est donc tout à fait remarquable qu’un nouveau tournoi, très commenté en amont, ait tout simplement été lancé le 30 août sans que le public ne s’en aperçoive à ce moment-là.

Ce n’est que deux jours après le match d’ouverture que le club de deuxième division 1. FC Nuremberg a annoncé, via son compte X « ClubNachwuchs », à la portée assez limitée (1471 abonnés), une « mise à jour du résultat de la Bundesliga Talent Series », en écrivant : « Dimanche, le 1. FC Nuremberg a disputé le premier match de cette nouvelle compétition. Grâce à des buts de Keller, Scholl, Chiumento et Moustfa, le Club s’est imposé 4-0 face au RB Leipzig. Solide, les gars ! »

Le club a ajouté cette explication : « Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait qu’en raison des consignes de la Bundesliga qui s’imposent à nous, nous sommes tenus de publier exclusivement le résultat du match ainsi que les buteurs. Toute publication supplémentaire de la composition ne nous est actuellement pas autorisée. » Il n’y avait aucune information sur le match sur le site de Nuremberg, ni chez l’adversaire Leipzig.

Avec retard, la Bundesliga n’a elle aussi publié que le résultat et les buteurs. Cette publication est depuis tenue à jour avec d’autres matches déjà disputés. Selon celle-ci, huit rencontres ont eu lieu jusqu’à présent dans la Talent Series, à laquelle participent 26 clubs allemands de première et de deuxième division avec leurs équipes de jeunes, les dernières en date remontant au 16 septembre. Exactement comme Nuremberg et Leipzig, les autres clubs ont eux aussi renoncé à publier des comptes rendus. Les calendriers à venir ne sont consultables nulle part.

La DFL avait déjà annoncé dans un communiqué de presse que les matches devaient se tenir à huis clos pour des raisons organisationnelles et financières. Mais le fait que toutes les informations allant au-delà des résultats et des buteurs soient retenues avec une telle constance surprend tout de même quelque peu. Cette manière de procéder évite au moins probablement beaucoup de confusion. Le format et le règlement de la compétition sont en effet très complexes.

La proposition de Jürgen Klopp n’a pas trouvé de majorité

Mais commençons d’abord par les raisons de cette création. « Le point de départ du débat était notamment le fait que nous avons vu un potentiel d’amélioration dans la zone de transition entre les jeunes et les professionnels », explique Jochen Sauer, patron de la formation au FC Bayern, dans un entretien accordé à SPOX. « Nous avons constaté qu’en U17, U19 et U23, nous avons des joueurs qui, entre autres, n’obtiennent pas assez de minutes ni assez de temps de jeu à haut niveau. En même temps, nous estimons que le temps de jeu est un facteur décisif pour progresser. »

Sauer faisait partie d’un groupe d’experts chargé, en octobre dernier, de trouver des solutions à ce problème. En faisaient également partie, entre autres, le champion du monde Sami Khedira, Marc Lenz, membre du directoire de la DFL, Andreas Rettig, directeur général du DFB, Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort, Joti Chatzialexiou du 1. FC Nuremberg — ainsi que l’actuel sélectionneur national Jürgen Klopp, alors encore dans ses fonctions de Head of Global Soccer de Red Bull.

Klopp a entamé les débats avec une vision claire. « Je suis fermement convaincu qu’il nous faut en Allemagne notre propre ligue U21. En Angleterre, elle existe : la Premier League 2 », déclarait-il à Welt am Sonntag en juin 2025. Alors qu’en Allemagne les équipes réserves évoluent dans le système de ligues classique jusqu’à la 3. Liga au maximum, elles s’affrontent en Angleterre dans une compétition séparée. L’idée de Klopp s’est toutefois heurtée à des résistances. « J’ai parlé avec beaucoup de personnes en Angleterre. Ils ne sont en réalité pas satisfaits de leur ligue de réserve », disait alors Sauer au Kicker, raison pour laquelle il s’était dit « surpris » par la proposition de Klopp.

Les motivations de Klopp s’expliquaient aussi par la situation de la formation à Leipzig. Le RBL avait retiré sa réserve de la compétition en 2017, et depuis, un fossé s’est creusé entre le centre de formation, de toute façon très peu productif, et les professionnels. Détail intéressant avec le recul : ce retrait de la réserve aurait joué un rôle décisif dans le transfert d’un certain Philipp Treu de Leipzig au SC Fribourg en 2017. Il a désormais 25 ans et représente le grand espoir de Klopp au poste d’arrière droit en équipe d’Allemagne.

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Comment fonctionne la Bundesliga Talent Series ?

Au lieu d’introduire le championnat U21 souhaité par Klopp, le groupe d’experts s’est finalement accordé en mars sur la Bundesliga Talent Series. Une compétition volontaire et flexible à tous points de vue, qui sert aux clubs de complément aux calendriers réguliers des U17, U19 et, lorsqu’elle existe, de la réserve engagée dans le football masculin. Si la Talent Series avait une devise, elle serait sans doute : « Tout est possible, rien n’est obligatoire. »

En principe, les talents âgés de 16 à 21 ans issus de toutes les équipes déjà existantes sont autorisés à jouer, et jusqu’à quatre joueurs plus âgés peuvent également être alignés. « Cela permet non seulement un développement ciblé des jeunes talents, mais offre aussi aux joueurs revenant de blessures une plateforme pour reprendre la compétition », indique le communiqué de presse.

Tous les clubs de première et de deuxième division peuvent décider librement de participer ou non. Pour cette première saison qui vient de débuter, 26 des 36 clubs sont de la partie, dont onze clubs de Bundesliga, parmi lesquels le FC Bayern, le Borussia Dortmund, Leipzig et l’Eintracht Francfort. En revanche, le Bayer Leverkusen, Fribourg, le VfB Stuttgart et le 1. FC Cologne, entre autres, manquent à l’appel.

La compétition est divisée en deux demi-saisons. L’une en automne, l’autre au printemps. Par demi-saison, les clubs peuvent disputer entre trois et six matches selon leur bon vouloir. Dortmund et le FC Bayern, qui n’entrera qu’au début de la deuxième demi-saison en 2027, n’ont jusqu’à présent encore joué aucun match.

Le droit de recevoir, les heures de coup d’envoi et la durée des matches, comprise entre 90 et 120 minutes avec une à trois pauses, peuvent être décidés entre les clubs. Pour le classement, une moyenne de points est calculée ; les deux clubs les mieux classés de chaque demi-saison se disputeront le titre en fin de saison dans un Final Four. À cette occasion, des spectateurs devraient d’ailleurs aussi être autorisés.

Quels clubs participent à la Bundesliga Talent Series ?