Lorsque cela est devenu officiel fin juillet, qu’Ajax Amsterdam deviendrait le nouveau foyer sportif de Julian Brandt, on a vite compris, même en tant qu’observateur extérieur, à quel point il était emballé. Il s’est extasié sur l’ADN du beau jeu chez le champion record des Pays-Bas, sur la soif de succès, sur l’ambiance dans le stade et sur les efforts sincères déployés par le directeur technique Jordi Cruyff à son égard.

À peine un mois s’est écoulé depuis. Mais le début à Amsterdam, on peut le dire, est extrêmement réussi pour Brandt. Dès sa première apparition en championnat avec son nouveau club, l’ancien joueur de Dortmund a frappé un grand coup, en marquant comme joker contre le PEC Zwolle après un beau mouvement collectif avec Mika Godts, entre-temps parti au PSG, pour sceller le score final à 2-0.

Lors de ses deux titularisations jusqu’ici, en qualification de Conference League contre Shelbourne et Sion, Brandt a porté son total à trois buts en cinq matches. Le plus marquant reste son but lors de la victoire 4-2 à l’extérieur en Suisse la semaine dernière. D’abord parce qu’il était si important et qu’il a permis d’égaliser à 1-1 au début de la seconde période. Et ensuite parce qu’il était si beau : à 20 mètres du but, Brandt a récupéré le ballon, s’est mis en position de frappe et a expédié le cuir dans la lucarne avec beaucoup de finesse et la puissance nécessaire.

Julian Brandt : un bon début à l’Ajax malgré les moqueries de van der Vaart

« Brandt montre sa classe mondiale », a commenté le journal néerlandais De Telegraaf à propos de ce but. Le meneur de jeu, qui porte le numéro 8 et occupe le rôle le plus offensif des trois milieux dans le 4-3-3 typique de l’Ajax, s’est rapidement acclimaté après une longue recherche d’un nouvel employeur adéquat, et montre déjà la voie grâce à son expérience et sa qualité. Le fait qu’il ait déjà dû écouter une pique venue d’une personnalité de premier plan lors de ses premières semaines aux Pays-Bas ne devrait guère perturber Brandt lui-même.

Ainsi, la légende de l’Ajax Rafael van der Vaart, connu pour ses critiques expansives mais souvent pas tout à fait objectives, n’a en aucun cas voulu se laisser comparer au nouveau joueur d’Amsterdam. « Allez, voyons, il n’atteint même pas vingt pour cent de ce que j’étais », a lancé van der Vaart dans le podcast NOS-Fußball, après que l’animateur Thierry Boon a comparé le style de jeu de Brandt au sien à l’époque. « Je dois aussi dire que les gens qui étaient totalement enthousiastes à propos du transfert m’ont agacé », a poursuivi l’ancien milieu de terrain, en soulignant que ce n’était pas à l’Ajax d’être reconnaissant envers Brandt, mais à Brandt d’être reconnaissant d’avoir la chance de jouer à l’Ajax, car : « C’est déjà un peu un footballeur de beau temps. Quand tout va bien, tout fonctionne, et quand ce n’est pas le cas, cela nous agace. »

Il a néanmoins aussi brièvement salué Brandt comme « un bon renfort » : « Il est très calme et la première impression est très bonne. On voit aussi comment il aide les jeunes joueurs. »

Au printemps, il était devenu clair que Brandt voulait et devait tenter quelque chose de nouveau après sept ans au BVB. Les prétendants ne manquaient pas, de Leeds United à l’AS Rome en passant par l’Atletico Madrid. Mais le technicien a décidé de tourner le dos à l’un des cinq grands championnats pour rejoindre l’Eredivisie, plus faible surtout en profondeur. Parce qu’après mûre réflexion, il est arrivé à la conclusion que l’Ajax, qui a aussi des ambitions internationales et veut à l’avenir viser plus haut que la seule Conference League, correspond parfaitement à ses qualités. Et il avait peut-être aussi un peu le mot équipe nationale à l’esprit.

Jürgen Klopp va-t-il ramener Julian Brandt en équipe d’Allemagne ?

À 30 ans, Brandt est en plein dans ce qu’on considère comme le meilleur âge pour un footballeur et a encore potentiellement quelques années au plus haut niveau devant lui. Alors pourquoi ne pas viser un retour en équipe d’Allemagne ? D’autant que l’entraîneur qui l’a le plus souvent ignoré ces près de trois dernières années n’est plus là.

Depuis ses débuts internationaux en 2016, Brandt a longtemps été, sous Joachim Löw et Hansi Flick, un élément bien établi de la sélection. Avec Julian Nagelsmann, cela ne s’est poursuivi que durant deux fenêtres internationales. Parmi les raisons de sa chute, il y a notamment le fait qu’il était titulaire lors des fameux matches amicaux catastrophiques contre la Turquie (2-3) et l’Autriche (0-2) en novembre 2023.

Après cela, il s’est retrouvé complètement écarté dans un premier temps, a manqué l’Euro à domicile en 2024 et n’a été rappelé qu’une troisième et dernière fois par Nagelsmann en novembre 2024. Mais cela, l’ancien sélectionneur l’avait admis, surtout parce qu’il devait alors compenser plusieurs absences sur blessure. « Si l’ensemble du groupe de l’Euro avait été disponible, il n’aurait peut-être pas été là », a expliqué Nagelsmann, qui peu après a offert à Brandt, lors du match nul 1-1 contre la Hongrie en Ligue des nations, la 48e et jusqu’ici dernière de ses sélections. Aucun autre rappel n’a suivi au cours des quelque 21 mois écoulés depuis, et la Coupe du monde 2026 s’est elle aussi disputée sans Brandt.

Les chances que cela change pour l’Euro 2028, et que Brandt puisse, après les Coupes du monde 2018 et 2022, participer enfin aussi à un Championnat d’Europe, ont déjà augmenté rien qu’en raison de du changement d’entraîneur après l’élimination humiliante en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Car Jürgen Klopp, c’est avéré, apprécie beaucoup Brandt.

Jürgen Klopp voulait faire venir Julian Brandt au BVB et à Liverpool

En 2013, l’entraîneur du BVB de l’époque avait voulu recruter Brandt une première fois ; à Dortmund, il fallait alors, comme on le sait, remplacer Mario Götze, parti au Bayern. « Ils avaient énormément de succès à l’époque et disposaient d’un groupe homogène, venaient tout juste d’être deux fois champions d’Allemagne (2011 et 2012) et étaient en finale de la Ligue des champions (2013). J’étais donc un peu impressionné et je me demandais : “Vais-je avoir suffisamment de temps de jeu ? Peut-être que Leverkusen est une meilleure étape” », s’était un jour souvenu Brandt dans The Athletic.

Le joueur alors âgé de 17 ans avait donc dit non à Klopp et rejoint à la place le Bayer 04 en provenance de Wolfsburg, où il s’est rapidement imposé en équipe première. Quelques années plus tard, en 2017, Klopp, désormais à Liverpool, a de nouveau frappé à la porte de Brandt, qui avait entre-temps 21 ans et s’était affirmé en Bundesliga. « J’avais l’opportunité de franchir l’étape suivante et d’aller à Liverpool, mais le moment n’était pas mûr pour moi [...] C’est dommage, car j’aurais aimé jouer pour Kloppo », a raconté le joueur de 30 ans en revenant sur ce nouveau refus adressé à Klopp.

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Ian Graham, employé à Liverpool de 2012 à 2022 et longtemps analyste en chef, a plus tard révélé dans le documentaire How to Win the Champions League: Liverpool 2019 que, dans la recherche de renforts offensifs, Brandt avait même été la solution privilégiée de Klopp avant Mohamed Salah. « Jürgen le connaissait évidemment très bien, puisqu’il jouait en Bundesliga. Nous étions tous d’accord pour dire que Brandt était un très bon jeune joueur, mais pas aussi exceptionnel que Mo », a expliqué Graham, précisant qu’il préférait l’Égyptien. Finalement, Klopp s’est laissé convaincre par son staff : au lieu de Brandt, c’est Salah qui a débarqué à Anfield et y est devenu une icône.

Julian Brandt va-t-il fêter son retour en sélection dans sa nouvelle patrie ?

Brandt, qui a rejoint Dortmund deux ans plus tard, a prouvé au BVB que malgré la non-prise en compte continue de Nagelsmann, il possédait encore des qualités qui pourraient aussi apporter une plus-value à l’équipe nationale. Dans ses premiers matches avec l’Ajax, il s’inscrit dans cette continuité et, hormis les deux phénomènes Florian Wirtz et Jamal Musiala, personne ne semble intouchable à l’avenir dans l’axe offensif du milieu de terrain du DFB. En tout cas, personne ne s’est récemment imposé comme une évidence.

Il est donc tout à fait possible que le nom de Brandt réapparaisse le 17 septembre dans la liste de l’équipe d’Allemagne. Avec l’Ajax, il a encore d’ici là plusieurs matches pour continuer à marquer des points. Et le premier match international sous Klopp ne pourrait pas mieux tomber : il aura lieu le 24 septembre, précisément dans le nouveau salon de Brandt, la Johan Cruijff Arena d’Amsterdam, contre les Pays-Bas. Si « Kloppo » veut l’avoir avec lui, Brandt ne lui infligera certainement pas un troisième refus.