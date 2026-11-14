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Grâce à une prestation convaincante pendant une grande partie du match contre la Serbie, l’équipe d’Allemagne conserve ses chances d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations. Lors de sa victoire 3:1 (2:0) à Belgrade, un débutant s’est immédiatement mis en lumière et pourrait apporter à l’Allemagne une qualité qui lui manque depuis des années.

Le capitaine Joshua Kimmich est par ailleurs de retour dans le onze de départ et prouve que l’entente dans l’axe fonctionne aussi à merveille avec lui aux commandes. En revanche, la situation pourrait se compliquer pour une recrue estivale du Bayern Munich. Les enseignements de ce vendredi soir.

Équipe d’Allemagne : Brajan Gruda séduit pour ses débuts tardifs

Dès sa présentation comme nouveau sélectionneur de l’Allemagne, à la fin de l’été, Jürgen Klopp avait laissé entendre que le jeu sur les ailes retrouverait une place plus importante sous sa direction. Alors que son prédécesseur Julian Nagelsmann n’alignait souvent qu’un seul ailier de métier, Leroy Sané ou Jamie Leweling, et préférait faire travailler les demi-espaces au duo créatif formé par Jamal Musiala et Florian Wirtz, Klopp a rapidement fait comprendre qu’il emprunterait une autre voie sur le plan offensif.

« N’importe quelle équipe peut resserrer le jeu. Les meneurs de jeu d’aujourd’hui évoluent sur les ailes », avait alors estimé Klopp. Il posait ainsi un diagnostic assez juste sur les difficultés offensives de l’équipe d’Allemagne ces dernières années : son jeu manquait souvent d’allant et semblait prévisible pour ses adversaires. Face aux équipes regroupées en défense, notamment lors de son élimination contre le Paraguay en Coupe du monde, la sélection allemande a régulièrement peiné. Il lui manquait tout simplement de la vitesse et des qualités en un contre un pour transformer en occasions concrètes la créativité pourtant présente dans l’axe.

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Lors des quatre premiers matches sous Klopp, plusieurs candidats ont donc pu se montrer sur les ailes. Pendant la trêve internationale de début octobre, le sélectionneur a aligné cinq joueurs différents : Lennart Karl, du Bayern Munich, Said El Mala, de Cologne, Derry Scherhant, de Fribourg, Kevin Schade, de Brentford, et Karim Adeyemi, de Barcelone. Tous ont montré de bonnes choses, sans toutefois convaincre pleinement.

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Contre la Serbie, Brajan Gruda a enfin fait ses débuts, très attendus, sous le maillot allemand. Klopp avait déjà convoqué le joueur de Leipzig dans sa première liste, mais une élongation des muscles abdominaux avait contrarié ses plans au dernier moment. Le sélectionneur avait souligné à plusieurs reprises que Gruda, ce « footballeur de rue », occupait une place importante dans ses projets et figurait depuis plusieurs années tout en haut de sa liste de joueurs à suivre. « C’est un sacré dribbleur, qui n’a pas encore exploité tout son potentiel. Il n’a pas non plus à le faire à son âge, mais il a envoyé beaucoup de signaux positifs », avait déclaré Klopp.

Précédé d’une flatteuse réputation, le joueur de 22 ans l’a confirmé avec éclat vendredi soir. Gruda s’est régulièrement bien intégré aux combinaisons de l’équipe d’Allemagne, a tenté de profiter de sa vitesse pour accélérer le jeu et a provoqué en un contre un l’arrière gauche serbe Petar Sukacev, parfois complètement dépassé. L’un de ces dribbles lancés à pleine vitesse aurait déjà pu lui valoir une passe décisive en première période, si Kai Havertz n’avait pas lamentablement expédié sa tête à côté du but sur un centre parfaitement ajusté de Gruda.

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Après la pause, le joueur de Leipzig a couronné sa prestation d’une superbe course en solitaire de plus de 50 mètres, conclue à l’entrée de la surface d’une frappe aussi belle que sèche, imparable. Selon le site de statistiques OPTA, neuf des 14 dribbles tentés par Gruda contre la Serbie ont été réussis, un total atteint une seule fois sous le maillot allemand au cours des dix dernières années. C’était par Jamal Musiala lors de la Coupe du monde 2022 : la star du Bayern avait même réussi 13 dribbles.

Après le coup de sifflet final, Klopp n’a donc pas tari d’éloges sur le premier match de Gruda avec l’équipe première. Le joueur offensif a livré une prestation « incroyable », a jugé le sélectionneur. En revanche, Klopp n’avait plus que de la compassion pour Sukacev, impuissant : « L’arrière gauche, le pauvre ! »

Getty Images

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Équipe d’Allemagne : le nouveau milieu fonctionne aussi avec Joshua Kimmich

Au moins lors des deux matches précédents, Joshua Kimmich ne semblait pas avoir particulièrement manqué à l’équipe d’Allemagne. Le capitaine n’ayant été retenu par le sélectionneur Jürgen Klopp ni pour le match aller contre la Serbie ni pour le match retour contre la Grèce, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof et Florian Wirtz avaient formé le trio du milieu de terrain lors des deux rencontres.

Et tous les trois s’en étaient globalement bien sortis. Pavlovic, dans le rôle de Kimmich en sentinelle, Bischof, qui disputait seulement son deuxième match international, et Wirtz, tous deux dans les demi-espaces, avaient affiché une entente fantastique. De façon révélatrice, le but du 1:0 inscrit par Bischof à l’aller contre les Serbes était né d’une combinaison du trio, avec la coopération du poteau. Wirtz avait ensuite marqué le 2:0.

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« Nous nous sommes bien entendus tous les trois », avait déclaré Bischof. Wirtz avait pris « énormément de plaisir » à jouer avec lui : « Il se déplace très, très intelligemment dans les espaces et il est très bon balle au pied. » Le gardien Jonas Urbig avait quant à lui estimé « que l’association entre Pavlo et Tom avait super bien fonctionné. Ils ont très bien dirigé le jeu. »

Kimmich, lui, était condamné à regarder. Il avait dû voir non seulement ses deux coéquipiers du Bayern et Wirtz imprimer leur marque sur le jeu allemand, mais aussi, peu après, des experts bien connus ressortir du bois pour remettre en question l’influence même du joueur de 31 ans sur le jeu de l’équipe nationale allemande.

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Une situation que Klopp a vivement critiquée avant le match retour contre les Serbes. « Ce n’est pas si simple de se réjouir de la performance de deux jeunes joueurs (Pavlovic et Bischof, ndlr), à juste titre puisqu’ils ont bien joué, quand on en tire ensuite cette question : “Qu’est-ce que ça signifie pour Kimmich ?” », a expliqué le sélectionneur, avant d’insister : « Rien ! Parce que Jo Kimmich est un super joueur. Ça ne signifie rien ! »

Et, comme on pouvait s’y attendre, vendredi soir à Belgrade, le joueur du Bayern Munich a montré ses qualités et l’importance qu’il peut encore avoir pour l’équipe d’Allemagne à l’avenir. Il a non seulement touché le plus de ballons et effectué le plus de passes de tous les joueurs entrés en jeu, comme à son habitude, mais il s’est aussi immédiatement imposé, dès son retour, comme la plaque tournante du jeu allemand, par laquelle passaient presque toutes les attaques dangereuses. En bref, le milieu de terrain semble aussi très bien fonctionner avec son capitaine.

Getty Images

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Équipe d’Allemagne : la concurrence au poste d’arrière gauche est totalement ouverte

Alors que Jürgen Klopp semble avoir choisi Phillip Treu comme nouveau titulaire à droite de sa défense à quatre, le joueur de Fribourg ayant débuté quatre des cinq matches de Ligue des nations et livré des prestations très solides, la lutte pour le poste d’arrière gauche est plus ouverte qu’elle ne l’a été depuis longtemps.

Le sélectionneur dispose en théorie de trois options. Nathaniel Brown était initialement considéré comme le grand favori, sans doute aussi en raison de son transfert estival de l’Eintracht Francfort au Bayern Munich. David Raum (RB Leipzig) et Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) avaient en tout cas dû patienter lors des deux premiers matches contre les Pays-Bas et la Grèce : Brown avait eu la préférence du sélectionneur.

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Depuis, la situation semble toutefois avoir nettement tourné en faveur du joueur de Stuttgart. Contre la Serbie, Mittelstädt a débuté pour la deuxième fois de suite et, pour la deuxième fois de suite, le joueur de 29 ans a livré un très bon match. Déjà passeur décisif pour Florian Wirtz à l’aller contre la Serbie, Mittelstädt a remis ça vendredi.

Juste avant le 1:0, il a obtenu un corner grâce à une montée déterminée, avant de le tirer lui-même dans la surface quelques instants plus tard. Il y a trouvé Kai Havertz, qui a à son tour envoyé le ballon vers le Serbe Srdan Babic. Celui-ci a dévié dans son propre but une tête qui semblait plutôt mal placée, sans laisser la moindre chance de l’arrêter. De manière générale, Mittelstädt a participé à de nombreuses bonnes attaques allemandes, a régulièrement créé le danger par ses centres dans la surface adverse et n’a rien laissé passer derrière.

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Pour l’heure, le joueur de Stuttgart semble s’être approprié la place à gauche de la défense à quatre. Si Mittelstädt continue d’enchaîner des prestations aussi convaincantes, Klopp aura du mal à trouver des arguments pour réinstaller Brown ou Raum.

IMAGO

Équipe d’Allemagne : le classement actuel en Ligue des nations