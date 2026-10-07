Les clubs et les joueurs s’attachent les services d’équipes de relations publiques ultra-équipées afin de se présenter eux-mêmes, ainsi que leurs propres réalisations, sous leur meilleur jour. Les journalistes dévoilent avec le plus grand zèle les transferts, les négociations ou les nominations. En principe, on peut partir du principe que, dans le football allemand en 2026, rien ne reste caché. Il est donc tout à fait remarquable qu’un nouveau championnat, longuement débattu en amont, ait été lancé presque en catimini le 30 août, sans que le public ne s’en aperçoive à ce moment-là.

Ce n’est que deux jours après le match d’ouverture que le club de deuxième division 1. FC Nuremberg a annoncé via son compte X « ClubNachwuchs », à l’audience assez limitée (1 471 abonnés), une « mise à jour du résultat de la Bundesliga Talent Series », en écrivant : « Dimanche, le 1. FC Nuremberg a disputé le premier match de cette nouvelle compétition. Grâce à des buts de Keller, Scholl, Chiumento et Moustfa, le Club s’est imposé 4-0 contre le RB Leipzig. Solide, les gars ! »

Le club a ajouté cette explication : « Nous vous remercions de votre compréhension quant au fait que, en raison des consignes de la Bundesliga qui nous sont applicables, nous sommes tenus de publier exclusivement le résultat du match ainsi que les buteurs. Toute publication supplémentaire de la composition d’équipe ne nous est actuellement pas autorisée. » Il n’y avait aucune information sur le match sur le site de Nuremberg, pas plus que chez l’adversaire Leipzig.

La Bundesliga n’a elle aussi publié, avec retard, que le résultat et les buteurs. Cette publication est depuis mise à jour avec les autres matches déjà disputés. Selon celle-ci, huit rencontres ont eu lieu jusqu’à présent dans la Talent Series, à laquelle participent 26 clubs allemands de première et de deuxième division avec leurs équipes de jeunes, les dernières en date remontant au 16 septembre. Comme Nuremberg et Leipzig, les autres clubs se sont eux aussi abstenus de publier des comptes rendus. Les calendriers des prochaines rencontres ne sont consultables nulle part.

La DFL avait déjà annoncé dans un communiqué de presse que les matches devaient se disputer à huis clos pour des raisons d’organisation et de finances. Mais le fait que toutes les informations au-delà des résultats et des buteurs soient retenues avec une telle constance surprend tout de même quelque peu. Cette manière de procéder évite au moins probablement beaucoup de confusion. Car le format et le règlement de la compétition sont très complexes.

La proposition de Jürgen Klopp n’a pas trouvé de majorité

Mais d’abord, les raisons de cette création. « Le point de départ du débat était notamment le constat que nous voyions un potentiel d’amélioration dans la zone de transition entre les jeunes et les professionnels », explique Jochen Sauer, patron de la formation du Bayern, dans un entretien accordé à SPOX. « Nous avons constaté qu’en U17, U19 et U23, nous avons des joueurs qui, entre autres, reçoivent trop peu de minutes et trop peu de temps de jeu à haut niveau. En même temps, nous estimons que le temps de jeu est un facteur décisif pour progresser. »

Sauer faisait partie d’un groupe d’experts chargé, en octobre dernier, de trouver des solutions à ce problème. En faisaient également partie, entre autres, le champion du monde Sami Khedira, Marc Lenz, membre du directoire de la DFL, Andreas Rettig, directeur général du DFB, Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort, Joti Chatzialexiou du 1. FC Nuremberg – ainsi que l’actuel sélectionneur de l’Allemagne Jürgen Klopp, alors encore Head of Global Soccer de Red Bull.

Klopp s’est lancé dans les débats avec une vision claire. « Je suis fermement convaincu que nous avons besoin en Allemagne d’une ligue U21 propre. Elle existe en Angleterre : la Premier League 2 », déclarait-il en juin 2025 à Welt am Sonntag. Alors qu’en Allemagne les équipes réserves participent au système de ligues classique jusqu’à la 3. Liga au maximum, elles s’affrontent en Angleterre dans une compétition séparée. L’idée de Klopp s’est toutefois heurtée à des résistances. « J’ai parlé avec beaucoup de personnes en Angleterre. En réalité, elles ne sont pas satisfaites de leur ligue des réserves », expliquait alors Sauer au Kicker, raison pour laquelle il s’était dit « surpris » par la proposition de Klopp.

Les motivations de Klopp tenaient aussi à la situation de la formation à Leipzig. Le RBL avait retiré sa réserve de la compétition en 2017 ; depuis, un vide s’est creusé entre le centre de formation, déjà extrêmement peu productif, et les professionnels. Fait intéressant avec le recul : ce retrait de la réserve aurait joué un rôle décisif dans le départ en 2017 d’un certain Philipp Treu de Leipzig vers Fribourg. Il a désormais 25 ans et constitue le grand espoir de Klopp au poste d’arrière droit en équipe d’Allemagne.

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Comment fonctionne la Bundesliga Talent Series ?

Au lieu de mettre en place le championnat U21 souhaité par Klopp, le groupe d’experts s’est finalement accordé en mars sur la Bundesliga Talent Series. Une compétition volontaire et flexible à tous égards, qui sert aux clubs de complément aux calendriers réguliers des U17, U19 et, lorsqu’elle existe, de la réserve engagée dans le football masculin. Si la Talent Series avait une devise, elle serait sans doute : « Tout est possible, rien n’est obligatoire. »

En principe, les talents de 16 à 21 ans issus de toutes les équipes déjà existantes sont autorisés à jouer ; en outre, jusqu’à quatre joueurs plus âgés peuvent être alignés. « Cela permet non seulement un développement ciblé des jeunes talents, mais offre aussi une plateforme de reprise de la compétition aux joueurs revenant de blessure », indique le communiqué de presse.

Tous les clubs de première et de deuxième division peuvent décider librement de participer ou non. Pour cette première saison qui vient de débuter, 26 des 36 clubs sont de la partie, dont onze clubs de Bundesliga, y compris le Bayern, le Borussia Dortmund, Leipzig et l’Eintracht Francfort. Manquent en revanche notamment le Bayer Leverkusen, Fribourg, le VfB Stuttgart et le 1. FC Cologne.

La compétition est subdivisée en deux demi-saisons. L’une à l’automne, l’autre au printemps. Lors de chaque demi-saison, les clubs peuvent disputer entre trois et six matches à leur convenance. Dortmund et le Bayern, qui n’entrera qu’au cours de la deuxième demi-saison au début de l’année 2027, n’ont jusqu’à présent encore disputé aucun match.

Le droit de recevoir, les heures de coup d’envoi et la durée des matches, comprise entre 90 et 120 minutes avec une à trois pauses, peuvent être décidés d’un commun accord entre les clubs. Pour le classement, une moyenne de points est calculée ; les deux clubs les mieux classés de chaque demi-saison se disputeront le titre en fin de saison lors d’un Final Four. À cette occasion, des spectateurs devraient d’ailleurs aussi être autorisés.

Quels clubs participent à la Bundesliga Talent Series ?