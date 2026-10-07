Les clubs et les joueurs s’attachent les services d’équipes de RP très étoffées afin de se présenter eux-mêmes, ainsi que leurs propres accomplissements, sous leur meilleur jour. Les reporters font fuiter avec le plus grand zèle les transferts, négociations ou nominations. En réalité, on pourrait partir du principe que, dans le football allemand en 2026, plus rien ne reste caché. Il est donc assez remarquable qu’une nouvelle compétition, largement débattue en amont, ait tout simplement démarré le 30 août sans que le public ne s’en aperçoive à ce moment-là.

Ce n’est que deux jours après le match d’ouverture que le club de 2. Bundesliga 1. FC Nuremberg a annoncé, via son compte X « ClubNachwuchs » à la portée assez limitée (1471 abonnés), une « mise à jour du résultat de la Bundesliga Talent Series », en écrivant : « Dimanche, le 1. FC Nuremberg a disputé le premier match de la nouvelle compétition. Grâce à des buts de Keller, Scholl, Chiumento et Moustfa, le Club s’est imposé 4-0 contre le RB Leipzig. Fort, les gars ! »

Une explication y était ajoutée : « Nous vous demandons de votre compréhension quant au fait que, en raison des consignes de la Bundesliga qui s’imposent à nous, nous sommes tenus de publier exclusivement le résultat du match ainsi que les buteurs. Toute publication supplémentaire de la composition ne nous est actuellement pas autorisée. » Il n’y avait aucune information sur la rencontre sur le site de Nuremberg, ni chez l’adversaire Leipzig.

La Bundesliga, avec retard, n’a elle aussi publié que le résultat et les buteurs. Cette publication est depuis tenue à jour avec d’autres matches déjà disputés. Il en ressort que huit matches ont jusqu’ici eu lieu dans la Talent Series, à laquelle participent 26 clubs allemands de première et deuxième divisions avec leurs équipes de jeunes, les derniers en date remontant au 16 septembre. Tout comme Nuremberg et Leipzig, les autres clubs ont eux aussi renoncé à publier des comptes rendus. Les calendriers des prochaines rencontres ne sont consultables nulle part.

Que les matches doivent se dérouler à huis clos pour des raisons organisationnelles et financières, la DFL l’avait déjà annoncé dans un communiqué de presse. Mais que toutes les informations allant au-delà des résultats et des buteurs soient retenues avec une telle constance a tout de même de quoi surprendre. Cette manière de faire évite au moins sans doute pas mal de confusion. Car le format et le règlement de la compétition sont extrêmement complexes.

La proposition de Jürgen Klopp n’a pas trouvé de majorité

Mais revenons d’abord aux raisons de son introduction. « Le point de départ du débat a notamment été le constat que nous voyions un potentiel d’amélioration dans la zone de transition entre les jeunes et les professionnels », explique le patron du secteur jeunes du Bayern, Jochen Sauer, dans un entretien accordé à SPOX. « Nous avons constaté qu’en U17, U19 et U23, nous avions des joueurs qui, entre autres, n’obtenaient pas assez de minutes ni assez de temps de jeu à un haut niveau. En même temps, nous estimons que le temps de jeu est un facteur décisif pour progresser. »

Sauer faisait partie d’un groupe d’experts chargé, en octobre dernier, de trouver des solutions à cette situation. En faisaient notamment aussi partie le champion du monde Sami Khedira, le membre du directoire de la DFL Marc Lenz, le directeur général du DFB Andreas Rettig, le directeur sportif de l’Eintracht Francfort Markus Krösche, Joti Chatzialexiou du 1. FC Nuremberg, ainsi que l’actuel sélectionneur de l’Allemagne Jürgen Klopp, alors encore dans sa fonction de Head of Global Soccer chez Red Bull.

Klopp a abordé les débats avec une vision claire. « Je suis fermement convaincu qu’il nous faut en Allemagne notre propre ligue U21. Elle existe en Angleterre : la Premier League 2 », disait-il en juin 2025 dans le Welt am Sonntag. Alors qu’en Allemagne les équipes réserves évoluent dans le système de ligues classique jusqu’à la 3. Liga au maximum, elles s’affrontent en Angleterre dans une compétition séparée. L’idée de Klopp s’est toutefois heurtée à des résistances. « J’ai parlé avec beaucoup de personnes en Angleterre. En réalité, elles ne sont pas satisfaites de leur ligue réserve », avait alors déclaré Sauer au Kicker, raison pour laquelle il s’était dit « surpris » par la proposition de Klopp.

Les motivations de Klopp s’expliquaient aussi par la situation de la formation à Leipzig. Le RBL avait retiré sa réserve de la compétition en 2017 ; depuis, un vide s’est creusé entre le centre de formation, de toute façon extrêmement peu productif, et l’équipe première. Fait intéressant avec le recul : ce retrait de la réserve à l’époque aurait joué un rôle décisif dans le départ d’un certain Philipp Treu de Leipzig vers le SC Fribourg en 2017. Il a désormais 25 ans et constitue le grand espoir de Klopp au poste d’arrière droit en équipe d’Allemagne.

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Comment fonctionne la Bundesliga Talent Series ?

Plutôt que d’introduire le championnat U21 souhaité par Klopp, le groupe d’experts s’est finalement accordé en mars sur la Bundesliga Talent Series. Une compétition volontaire et flexible à tous égards, qui sert aux clubs de complément aux calendriers réguliers des U17, U19 et, si elle existe, de la réserve engagée dans le football masculin. Si la Talent Series avait une devise, elle serait sans doute : « Tout est possible, rien n’est obligatoire. »

En principe, les talents âgés de 16 à 21 ans issus de toutes les équipes déjà existantes sont autorisés à jouer, et jusqu’à quatre joueurs plus âgés peuvent aussi être alignés. « Cela permet non seulement un développement ciblé des jeunes talents, mais offre aussi aux joueurs revenant de blessures une plateforme pour reprendre la compétition », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Tous les clubs de première et deuxième divisions peuvent décider librement s’ils veulent participer ou non. Pour cette première saison désormais lancée, 26 des 36 clubs sont de la partie, dont onze clubs de Bundesliga, y compris le Bayern, le Borussia Dortmund, Leipzig et l’Eintracht Francfort. En revanche, il manque notamment le Bayer Leverkusen, Fribourg, le VfB Stuttgart et le 1. FC Cologne.

La compétition est subdivisée en deux demi-saisons. L’une à l’automne, l’autre au printemps. Lors de chaque demi-saison, les clubs peuvent disputer entre trois et six matches, selon leur bon vouloir. Dortmund et le Bayern, qui ne fera son entrée qu’au début de la deuxième demi-saison en 2027, n’ont jusqu’ici encore disputé aucun match.

Le droit de recevoir, les horaires de coup d’envoi et la durée des matches, comprise entre 90 et 120 minutes avec une à trois pauses, peuvent être fixés entre les clubs. Pour le classement, une moyenne de points est calculée, et les deux clubs les mieux classés de chaque demi-saison se disputent le titre en fin de saison dans un Final Four. Des spectateurs devraient d’ailleurs alors aussi être autorisés.

Quels clubs participent à la Bundesliga Talent Series ?