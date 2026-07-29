Jürgen Klopp a besoin de renforts à ce poste : un joueur de deuxième division « se penche » sur une carrière en équipe d’Allemagne

Jürgen Klopp alignera très vraisemblablement Joshua Kimmich à l’avenir au cœur du milieu de terrain en sélection, et a donc besoin d’une alternative pour le côté droit de la défense. Ces dernières années, très peu de candidats adaptés se sont distingués. Il est tout à fait possible que Klopp teste prochainement de jeunes talents, peut-être aussi Rafael Pinto Pedrosa ?
Le grand talent de 18 ans du club de deuxième division du Karlsruher SC a été cité à plusieurs reprises ces dernières semaines, dans la perspective du renouvellement de l’équipe nationale allemande, comme un possible candidat pour occuper à l’avenir le flanc droit.
« Cela me travaille, je mentirais si je disais le contraire », a-t-il désormais expliqué à Sky. « Ce serait évidemment un rêve. Je ferai en tout cas tout pour cela et je donnerai tout sur le terrain. Si ce moment devait arriver, je serais très heureux. »Getty Images
Pinto Pedrosa a atteint la finale de l’Euro U19 avec l’Allemagne
Durant l’été, Pinto Pedrosa a participé à l’Euro U19 avec l’Allemagne. L’équipe du DFB n’a échoué qu’en finale face à l’Espagne, et Pinto Pedrosa était titulaire au poste d’arrière droit. Auparavant, il avait déjà joué aussi pour les sélections allemandes U17 et U18.
Pinto Pedrosa a débuté avec le KSC en 2. Bundesliga il y a environ deux ans. Il prépare actuellement déjà sa troisième saison chez les professionnels. Lors de l’exercice précédent, il a par moments été titulaire et a occupé plusieurs positions sur le flanc droit, du classique arrière droit dans une défense à quatre à un rôle de piston dans un système à trois défenseurs, en passant par le milieu droit.
Klopp a révélé lors de sa conférence de presse de présentation qu’il comptait évoluer avec une défense à quatre en sélection. Il fera ses débuts comme sélectionneur à la fin du mois de septembre en Ligue des nations, à l’extérieur contre les Pays-Bas. Des duels contre la Serbie puis la Grèce à deux reprises suivront ensuite dans un laps de temps très court.