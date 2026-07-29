Jürgen Klopp a besoin de renforts à ce poste : un joueur de deuxième division « se penche » sur une carrière en équipe d’Allemagne

Jürgen Klopp alignera très vraisemblablement Joshua Kimmich à l’avenir au cœur du milieu de terrain en sélection, et a donc besoin d’une alternative pour le côté droit de la défense. Ces dernières années, très peu de candidats adaptés se sont distingués. Il est tout à fait possible que Klopp teste prochainement de jeunes talents, peut-être aussi Rafael Pinto Pedrosa ?

Le grand talent de 18 ans du club de deuxième division du Karlsruher SC a été cité à plusieurs reprises ces dernières semaines, dans la perspective du renouvellement de l’équipe nationale allemande, comme un possible candidat pour occuper à l’avenir le flanc droit.

« Cela me travaille, je mentirais si je disais le contraire », a-t-il désormais expliqué à Sky. « Ce serait évidemment un rêve. Je ferai en tout cas tout pour cela et je donnerai tout sur le terrain. Si ce moment devait arriver, je serais très heureux. »

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Pinto Pedrosa a atteint la finale de l’Euro U19 avec l’Allemagne

Durant l’été, Pinto Pedrosa a participé à l’Euro U19 avec l’Allemagne. L’équipe du DFB n’a échoué qu’en finale face à l’Espagne, et Pinto Pedrosa était titulaire au poste d’arrière droit. Auparavant, il avait déjà joué aussi pour les sélections allemandes U17 et U18.

Pinto Pedrosa a débuté avec le KSC en 2. Bundesliga il y a environ deux ans. Il prépare actuellement déjà sa troisième saison chez les professionnels. Lors de l’exercice précédent, il a par moments été titulaire et a occupé plusieurs positions sur le flanc droit, du classique arrière droit dans une défense à quatre à un rôle de piston dans un système à trois défenseurs, en passant par le milieu droit.

Klopp a révélé lors de sa conférence de presse de présentation qu’il comptait évoluer avec une défense à quatre en sélection. Il fera ses débuts comme sélectionneur à la fin du mois de septembre en Ligue des nations, à l’extérieur contre les Pays-Bas. Des duels contre la Serbie puis la Grèce à deux reprises suivront ensuite dans un laps de temps très court.