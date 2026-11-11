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Jude Bellingham, la star du Real Madrid, a livré un aperçu fascinant de sa vie privée en révélant qu’à l’origine, il n’avait aucune envie de devenir footballeur professionnel. L’international anglais a également évoqué le lourd tribut mental qu’impose la compétition au plus haut niveau du football européen.

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Enfant, Bellingham se désintéressait du football

Dans une révélation surprenante sur son enfance, Bellingham a reconnu qu’il n’avait pas toujours aimé le sport qui a fait de lui une icône mondiale. Aujourd’hui pilier du milieu de terrain madrilène, le joueur de 23 ans a expliqué que, plus jeune, il évitait délibérément les terrains à Stourbridge. L’aspect physique du jeu et la compétition semblaient alors rebuter celui qui allait devenir un prétendant au Ballon d’Or.

« Dès que le football s’est présenté, ça ne m’intéressait pas. Je ne voulais pas recevoir de coups, je ne voulais frapper personne ; je voulais simplement qu’on me laisse tranquille. J’ai commencé à m’y intéresser quand mon frère a voulu jouer », a-t-il confié à Vogue magazine, cité par Cadena SER. Cet intérêt tardif l’a finalement conduit au centre de formation de Birmingham City, point de départ d’une ascension fulgurante qui l’a mené au Borussia Dortmund, puis sur la pelouse mythique du Santiago Bernabéu.

Gérer la pression du très haut niveau

Au-delà de son enfance, l’international anglais s’est exprimé sans détour sur les exigences psychologiques liées au fait de jouer pour le club le plus couronné de succès au monde. Après une première saison en Espagne au cours de laquelle il a aidé le Real Madrid à remporter la Ligue des champions et la Liga, Bellingham a reconnu que les attentes incessantes avaient commencé à peser lourdement sur sa santé mentale. Il a souligné l’importance de solliciter l’aide d’un professionnel pour faire face à ces situations où l’enjeu est considérable.

« J’ai eu l’impression que, par moments, la saison dernière m’avait complètement accaparé et rendu très tendu et stressé. J’ai commencé à parler à quelqu’un qui m’a beaucoup aidé sur ce point et sur la manière de gérer ce genre de situations », a confié Bellingham.

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La vie loin des projecteurs du Bernabéu

Malgré son statut de figure majeure du football, Bellingham rappelle volontiers qu’il reste un jeune homme qui apprend encore à vivre en adulte. Selon lui, les supporters placent souvent les footballeurs sur un piédestal, se forgeant d’eux une image qui ne correspond pas toujours à leur quotidien. Le milieu de terrain souhaite être vu d’abord comme une personne, puis comme un sportif, particulièrement à l’heure où les réseaux sociaux scrutent chacun de ses faits et gestes.

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« Je pense que les supporters idéalisent parfois les joueurs et je ne veux pas qu’ils me voient comme ça. Je préfère qu’ils me voient d’abord comme un être humain », a-t-il déclaré. Évoquant ses propres lacunes dans la vie quotidienne, il a ajouté : « Je me sens mature sur le terrain de football, mais, pour être honnête, dans la vie, je ne me sens pas aussi mature. Je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas conduire... »

Un modèle pour la prochaine génération

S’il a du mal avec les tâches les plus élémentaires, Bellingham est pleinement conscient de l’influence qu’il exerce sur les jeunes supporters du monde entier. Il ne considère pas sa position comme un fardeau, mais comme une occasion de faire preuve de caractère et de respect. Qu’il représente l’Angleterre en Coupe du monde ou dispute le Clasico, il tient à adopter une conduite qui compte davantage que sa seule maîtrise du ballon.

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« Qu’on le veuille ou non, la prochaine génération nous prend pour modèles. Je préfère voir cela comme un privilège. J’ai toujours dit qu’en dehors du terrain, je voulais être un gentleman », a souligné Bellingham.