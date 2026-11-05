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Jude Bellingham a salué la mentalité de vainqueur de ses coéquipiers après avoir brillé lors d’une victoire spectaculaire face à l’AEK Athènes en Ligue des champions. Le milieu anglais a été désigné meilleur joueur du match à l’issue d’une rencontre haletante, au cours de laquelle l’équipe de Jose Mourinho est revenue deux fois au score pour décrocher les trois points.

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Madrid arrache une victoire spectaculaire en Ligue des champions

Bellingham a livré une prestation d’homme du match lors de la victoire 3-2 de Madrid sur le terrain de l’AEK Athènes en Ligue des champions. Le milieu anglais a lancé une remontée décisive pour l’équipe de Mourinho au terme d’une soirée difficile en Grèce.

L’international anglais a amorcé la remontée en égalisant d’une talonnade à la 32e minute, après l’ouverture du score d’Aboubakary Koita pour l’AEK dès la 12e minute. En seconde période, Stavros Pilios a redonné l’avantage à l’AEK à la 75e minute, mais Madrid est parvenu à égaliser trois minutes plus tard grâce à Kylian Mbappe. Le but de la victoire de Madrid est finalement arrivé dans les derniers instants : Federico Valverde a inscrit son nom au tableau d’affichage d’une frappe puissante de l’extérieur de la surface, offrant les trois points aux visiteurs.

Bellingham salue la mentalité de vainqueur du Real Madrid

Bellingham s’est empressé de saluer l’esprit collectif de l’équipe après le coup de sifflet final. Selon lui, cette détermination sans relâche est précisément ce dont elle a besoin pour réussir cette saison.

« Un match très difficile », a déclaré Bellingham sur le site officiel du club. « Nous avons travaillé dur pour remporter ce match et nous sommes revenus au score à deux reprises. C’est une victoire très importante dans notre parcours en Ligue des champions cette saison. »

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« Encore une remontée, mais c’est la mentalité du Real Madrid, et c’est l’état d’esprit que nous devons conserver jusqu’à la fin de la saison. Nous allons à Valence avec beaucoup d’enthousiasme et, espérons-le, nous pourrons gagner, car le match le plus important est le prochain. »

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Le milieu réagit aux contributions décisives de Cucurella et Valverde

Le premier but de Bellingham est venu d’une passe précise de son coéquipier Marc Cucurella, que l’Anglais a conclue. Revenant sur son geste, Bellingham a expliqué : « C’était de l’instinct et un peu de qualité. C’était un excellent ballon de Marc. »

C’est toutefois le but de la victoire inscrit par Valverde, sur une frappe sensationnelle, qui a particulièrement marqué les esprits. Bellingham n’a pas caché son admiration pour la remarquable qualité technique de son partenaire au milieu de terrain.

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« Bien meilleur que le mien », a reconnu Bellingham lorsqu’il a été interrogé sur le but de Valverde. « Ce n’est pas une surprise de voir Fede frapper comme ça, mais c’était un but très important pour nous, comme on a pu le voir à la réaction de l’équipe. Nous sommes très heureux de prendre les trois points. »

Mourinho se tourne vers le choc crucial face à Valence

L’équipe de Mourinho doit désormais rapidement se reconcentrer sur le championnat. Madrid doit affronter Valence à Mestalla en Liga ce samedi. Madrid occupe actuellement la troisième place du classement, avec 27 points pris lors de ses 11 premiers matches. Une victoire ce week-end est essentielle pour réduire l’écart de trois points qui le sépare du leader actuel, Barcelone.