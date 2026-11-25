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Jude Bellingham a rendu un vibrant hommage à Jose Mourinho, qu’il considère comme le principal artisan de ses performances actuelles de classe mondiale. L’international anglais a été le moteur de la deuxième période dominatrice du Real Madrid, qui a écrasé le PSV Eindhoven en Ligue des champions mardi soir.

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Le joueur phare du Real Madrid brille au Bernabéu

Bellingham a livré une nouvelle démonstration au Bernabéu sur la scène européenne, inscrivant un but sensationnel en solitaire pour aider le Real Madrid à renverser la situation après avoir été mené à la pause et à écraser le PSV 5-1 . Après cette victoire écrasante, l’international anglais a laissé entendre qu’il jouait le meilleur football de sa carrière depuis son départ du Borussia Dortmund pour la capitale espagnole. Si son exploit individuel a fait les gros titres, le joueur phare du Real Madrid s’est empressé d’attribuer sa forme étincelante au vestiaire et à l’encadrement technique. Se sentant parfaitement à l’aise à Madrid, le milieu de terrain estime que l’esprit collectif du club lui permet de donner sa pleine mesure.

« Oui, c’était bien. J’ai reçu le ballon et je me suis dit : “Je ne vais pas passer, je vais tirer”, et j’ai marqué. C’est un très beau but, alors je suis très heureux », a-t-il déclaré, selon Marca. « Je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer. J’adore l’entraîneur, son staff et mes coéquipiers. Ils m’aident énormément. C’est pour cela que je joue bien, parce que toute l’équipe m’apporte beaucoup. »

Bellingham salue l’influence de Mourinho

Bellingham a désigné Mourinho comme le principal artisan de sa forme sensationnelle sous le célèbre maillot blanc du Real Madrid, estimant que le technicien portugais lui permet d’exprimer tout son potentiel. Interrogé sans détour sur ses performances étincelantes, l’international anglais a écarté l’idée qu’elles s’expliquent simplement par son rôle de milieu offensif. Il a plutôt mis en avant la liberté tactique dont il bénéficie désormais sur l’ensemble du terrain.

« Je ne sais pas si c’est parce que je joue comme milieu offensif. Je pense que c’est la polyvalence, le fait de jouer plus bas et d’aider à construire le jeu. Je monte un peu plus haut sur le terrain pour conclure. Je pense que Mourinho me donne beaucoup de confiance. Oui, c’est pour cela que je joue bien, parce que je suis heureux », a-t-il déclaré, avant d’ajouter simplement : « Mourinho... point final. »

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La colère à la pause

Malgré le résultat positif, le milieu de terrain a raconté le discours musclé de Mourinho à la pause , révélant que le « Special One » était loin d’être satisfait des 45 premières minutes poussives de son équipe. Peu enclin à mâcher ses mots lorsque le niveau baisse, le technicien expérimenté a clairement exprimé sa frustration dans le vestiaire et exigé une réaction immédiate de ses joueurs après la pause.

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« Oui, il était un peu énervé, mais c’est normal. C’est un entraîneur de très haut niveau et il attend beaucoup plus de nous. Je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés en deuxième période », a révélé Bellingham.

Le respect de la hiérarchie à Madrid

L’international anglais a également évoqué la possibilité de porter un jour le brassard de capitaine dans la capitale espagnole, tout en minimisant rapidement toute ambition immédiate par respect pour la hiérarchie établie dans le vestiaire. Même s’il s’impose rapidement comme une voix importante sur le terrain, Bellingham a assuré ne pas vouloir prendre la place des cadres du club. Il préfère poursuivre son travail et se concentrer sur son adaptation à la vie madrilène.

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« Je ne sais pas. Nous avons déjà de très bons capitaines, comme Fede, Vini et Rodrygo, des joueurs qui sont ici depuis de nombreuses saisons. Je suis très bien à ma place, j’apprends des choses, j’améliore un peu mon espagnol et, oui, j’apprends beaucoup de mes coéquipiers », a-t-il expliqué.